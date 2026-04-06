台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

▲台南灣裡日前發生警匪衝撞事件，嫌犯已於48小時內落網，李伯利肯定警方破案效率，並提出跨區聯防與制度改革主張。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區灣裡地區日前發生警匪衝撞事件，引發地方震撼，警方追查後，涉案施姓嫌犯於4月3日緝捕歸案，短短48小時內破案，展現警政效率，對此南區、安平區市議員參選人李伯利6日公開肯定警方表現，同時提出多項治安改革主張，強調應從制度面防堵「反覆犯罪」的惡性循環。

本案發生於4月1日，地點位於灣裡大廟萬年殿至灣裡菜市場之間、灣裡休閒公園前方路段，該處為地方交通與人流密集區域。當時嫌犯駕車逃逸並與警方發生衝撞，過程驚險，讓不少民眾心有餘悸。

李伯利表示，警方在嫌犯棄車逃逸後，透過科技偵查迅速鎖定身分，並在48小時內順利逮人，有效安定民心。他與灣裡大成國中家長會長陳松鉉一同表彰有功員警，包括參與追緝行動的鹽埕派出所及第六分局偵查隊，肯定第一線警力的辛勞與專業。

然而，李伯利也直言，嫌犯落網只是「正義的起點」，更重要的是避免類似事件再度發生。他指出，施嫌涉及多起跨區竊案，疑有反覆犯罪傾向，反映目前社會安全網在「累犯監控」及「社區預警」方面仍有不足。

長期關注地方治安的李伯利，同時身兼金華派出所義警分隊分隊長，針對此案提出三大主張。首先是肯定警政效能，認為快速破案有效降低居民恐慌，但也提醒未來須更強化即時應變能力，避免危險場面再現。

其次，他主張從制度面破除「流竄型犯罪」問題，建議推動跨區治安聯防升級，透過警政大數據共享，建立慣竊與高風險車輛的雲端示警機制；同時強化司法與社政系統橫向連結，針對反覆犯案者從社會支持面介入輔導，避免形成犯罪溫床。

第三，針對參選政見，李伯利提出打造「智慧南區、安全灣裡」願景。他指出，灣裡地區街道狹窄、監視器密度不足，將優先推動「守護長者」安全計畫，全面檢視巷弄轉角監視器與反光鏡設置，提升社區行走安全；並支持提高科技警政預算，強化員警防護裝備，提升第一線執法安全。

李伯利強調，「治安不是口號，是每一天的守護」，未來將持續深入基層，傾聽居民對治安死角的需求，從破案走向預防，讓灣裡不再只是案件發生地，而是安心生活的所在。