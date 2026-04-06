台中暴雨插曲！82歲阿公淋雨迷航16公里　家人靠定位器苦尋4小時

▲台中一名阿公4日淋著大雨在外迷航，好險被警方平安帶回。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市近日連日暴雨，卻有一名高齡82歲的呂姓阿公疑似迷航，獨自淋雨騎乘電動車從南屯跑到潭子，約莫16公里路程，家人雖然有在阿公身上放定位器，仍苦尋4小時找不到人，好險有熱心民眾報案，員警介入找到人，順利聯繫家屬。

大雅警分局頭家派出所4日晚間21時許接獲報案，稱有民眾獨自在馬路上逆向牽著電動自行車行走，警員林佳慶、何肜駿前往後，發現是一名高齡阿公，且全身淋濕、緘口不言，趕緊將人帶到安全處，並送回派出所查證身份。

▲▼警方將人帶回安置，並且聯繫家屬。（圖／記者許權毅翻攝）



經查證是呂姓阿公（82歲），住家在南屯區，人卻出現在潭子區，經過警方聯繫家屬，才發現家屬也正在找人，且已經四處找尋4小時仍未果，就連靠著定位器也無法尋得，還好有熱心民眾發現異狀通報，讓一家平安團圓。

大雅警分局提醒，家中如有高齡長者，應多加關心其外出動向，必要時可配戴聯絡資訊、失智手環或定位設備，以降低走失風險。同時呼籲用路人，若行經道路時發現疑似需要協助的民眾，應立即通報，共同維護交通安全與社會關懷。

▲家屬在外已經苦尋4小時，無奈靠著定位器仍未找到人。（圖／記者許權毅翻攝）