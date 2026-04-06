蔣家後代曾寫陳情信盼兩蔣遷葬　陳水扁：姓章改姓蔣的蔣孝嚴反對

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

昨（5日）是蔣中正逝世51週年，有民團在中正紀念堂發起「台灣不需要獨裁者紀念堂」行動，而蔣中正、蔣經國逝世至今仍未下葬，也引發熱議。前總統陳水扁今（6日）回憶，2004年，時任國防部長湯曜明接獲蔣家後代寫信陳情，盼將兩蔣遺體遷葬汐止五指山國軍公墓，自己也不疑有他，立即批示，但正要遷葬時，蔣孝嚴出面反對，理由是不給他擔任國葬主委。

陳水扁今（6日）以「從湯曜明部長口袋裡的一封信談起」為題發文表示，2004年他總統連任後第一次的小軍談，國防部長湯曜明從口袋拿出2月的時候，也就是老蔣夫人宋美齡過世後，蔣家後代經國夫人蔣方良及蔣緯國公子蔣孝剛共同寫信給湯部長，陳情將兩蔣遺體遷葬汐止五指山國軍公墓，跟過去袍澤長相左右。

陳水扁指出，湯曜明選前1個月就收到的蔣家後代的陳情函，直到選後才拿出來。自己不疑有他，立即批示，尊重家屬意願，比照國葬辦理遷葬，用示尊崇。國防部也花了3000多萬元做了兩蔣及經國夫人等3個墓穴。「正要遷葬時，跑出一位姓章改姓蔣的蔣孝嚴出面反對，理由是不給阿扁總統擔任國葬主委」，後來馬英九上任總統也沒有遷葬，理由變成要等「反攻大陸」後遷葬浙江奉化溪口鎮。

陳水扁說，2006年228基金會出版《228事件責任歸屬研究報告》，其中475頁認定蔣介石是228的元兇，應負最大責任。他據此將「中正紀念堂」改名為「台灣民主紀念館」，「大中至正」改名「自由廣場」，並將兩蔣陵寢及中正紀念堂關閉，撤回負責看守的憲兵。馬英九上任後，除「自由廣場」，其他都改了回去。