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蔣萬安最新民調高達69.1%　醫療、環保、運動風氣滿意度全破7成

▲▼ 臺北市政府推動「育兒期間減少工時」試辦計畫，台北市長蔣萬安拜會遠東SOGO百貨。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

台北市政府研考會6日公布民調結果，台北市長蔣萬安整體施政滿意度高達69.1%，較前次調查上升4.4個百分點，顯示市民對市長施政表現之整體評價呈上升趨勢。該項調查中，各項施政表現亦維持正向評價，其中醫療健康、環保及帶動城市運動風氣等面向滿意度達七成以上。

研考會指出，檢視各項施政表現，醫療健康滿意度81.1%最高；環保、帶動城市運動風氣等面向滿意度七成以上；教育滿意度、社會福利、文化活動，公安消防、治安滿意度皆有超過六成市民表示滿意；交通與經濟發展滿意度近六成，較前期成長。此外，表示以居住在臺北市為榮的市民達76.9%，顯示多數市民對城市發展及生活環境具高度認同。

另外，研考會表示，114 年市府持續於大型活動推動禁菸措施、無菸環境，另擴大產前檢查補助、布建更完善的幼托網絡。同時，藉由籌辦 2025 年世界壯年運動會的契機，全面優化全市運動場館設施，帶動全民運動風氣，讓台北市成為全齡健康的幸福城市。

研考會強調，市政府透過公私協力突破政策執行困境，推出鮮奶週報─生生喝鮮奶， 讓每個孩子都能健康成長；文化活動則透過「台北建城紀念」系列活動，深化市民對土地的認同感；公館圓環的拆除、以人為本的人行空間優化，並透過大數據管理降低交通事故發生率，讓市民安全感顯著提升 。市民高度的城市光榮感，不僅是對單一政策的肯定，更是台北整體生活品質與城市競爭力的具體展現 。

有關本次民調，114年12月市長施政及各施政項目家戶電話調查，於114年12月19日至12月21日執行。成功訪問20歲以上臺北市民1,081人，拒訪1,859人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點以內。調查以台北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數點後第1位，詳細內容以原始百分比為主。

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