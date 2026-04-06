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「我正當防衛！」陸女開車撞劫匪1死2傷　18年前舊案翻炒博流量

▲司法，正義女神，刑事辯護律師，律師。（圖／Pixabay）

▲佛山女駕車追擊搶匪1死2傷，法院終審「正當防衛」符合刑法不負刑責。（圖／Pixabay）

 記者任以芳／綜合報導

廣東佛山18年前發生一起搶劫反擊案，近日案情突然被網友翻出。一名37歲的榮姓女子在駕車駛出車庫時，遭3名劫匪持械砸窗搶走內有8萬元人民幣。榮女士駕車追逐與劫匪機車發生碰撞，導致1名劫匪當場死亡、2人受傷。該案經佛山兩級法院審理，最終認定榮女士是「正當防衛」，依法無需承擔刑事責任，劫匪則被重判入獄。

綜合媒體報導，該起事件發生於2008年7月的案件，近期被網路炒作是事發時間為4月5日，還有消息稱「事發於2024年、2023年」等，相關話題一度登頂熱搜榜，但該起事件發生於18年前。

根據《南都N視頻》報導，回顧該起案件37歲的榮女士駕車準備駛出地下車庫，不料遭遇事先埋伏的搶劫集團。劫匪手持鐵製工具猛然砸碎汽車車窗，隨後粗暴拉扯榮女士的頭髮，趁亂搶走放置在副駕駛位上的手袋，袋內裝有8萬多元人民幣現金及相關收款單據。

3名劫匪得手後，迅速騎乘摩托車逃竄。為追回遭搶財物，榮女士在驚魂未定中立即駕車展開追逐。過程中，榮女士開車與劫匪的摩托車發生碰撞，造成1名劫匪當場死亡，另外2名劫匪受不同程度傷勢。

事後，榮女士主動配偵查，並且向警方說明情況，強調當時只是想撞倒摩托車以奪回財物，沒有故意傷人意圖。

該案件經順德區人民法院一審，法官作出明確判決，認定榮女士在財產遭受非法侵害時採取反擊，行為符合「正當防衛」要件，依法不負刑事責任。

2名受傷劫匪因構成搶劫罪，分別被重判有期徒刑12年與11年。一審判決後，2名劫匪不服，向佛山市中級人民法院提起上訴。最終法院終審判決，「駁回上訴，維持原判。」

至於18年前舊案為何突然被炒作，極可能有心人士為了博眼球炒流量，導致「以訛傳訛」，確實有這起案件，但18年前早已結案。

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