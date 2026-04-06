深圳「遺囑庫」中青年立囑10年內升至27％　從安排後事轉成規劃人生

▲深圳遺囑庫數據顯示，中青年立囑在十年內有上升趨勢。（示意圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

隨著科技發展，「立遺囑」不再是保守社會裡的禁忌，大陸部分地區「預立遺囑」的服務對象也出現年輕化趨勢。深圳官方數據顯示，50歲以下的中青年比例近10年明顯上升，遺囑功能也從單純安排身後事，逐漸轉向人生與資產規劃工具。

《中國青年報》報導，來自深圳立囑庫的最新數據顯示，截至2025年年底，遺囑登記總量達41839份。該庫梳理10年數據發現，中青年群體不再是立遺囑的邊緣角色，50歲及以下群體的佔比從10年前的10.06%升至27.72%；61歲以上老年群體的佔比雖有回落，但仍超過半數。

數據顯示，遺囑內容隨資產型態改變而出現新趨勢，其中，年輕族群除傳統存款與房產外，開始將遊戲帳號、數位貨幣、社群帳號等納入分配範圍。

電競選手林小宇（化名）表示，立遺囑並非因為恐懼死亡，而是面對生活不確定性所做的理性規劃，相關數據顯示，30歲以下立囑人數，2016年僅35人，2023年達到661人，2025年為196人。

相較於老一輩的遺囑以房產、存款為主，部分年輕人的遺囑裡，數位資產成為新的財產內容，包括價值數十萬元（人民幣，下同）的遊戲帳號、稀有皮膚、電競NFT，直播平台的收益、數位貨幣錢包，甚至社群帳號的紀念內容，都被一一寫入，明確定下繼承人與分配方式。

此外，深圳立囑庫中的本地戶籍雖為主體，但外地戶籍已佔近三成，還不乏來自港澳台及外籍人士群體。

不過，隨遺囑數量增加，相關糾紛也逐年上升，專家分析稱，自書遺囑因格式與內容問題最易產生爭議，跨地區資產在執行上亦較複雜。對此，深圳立囑庫推出「一生守護」服務，每年一次提供專業財產梳理與繼承方案建議，幫助立囑人根據家庭、財產及意願變化及時更新遺囑。