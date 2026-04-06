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社會 社會焦點 保障人權

國3善化段驚險畫面！休旅車駕駛恍神　失控甩尾180度擦撞白車

記者林東良／台南報導

國道3號台南善化路段5日中午發生一起交通事故，一輛自小客車行駛於外側車道時，駕駛疑因一時恍神急踩煞車，導致車輛失控，進而撞擊內側車道的另一輛自小客車，所幸事故未造成人員傷亡，雙方車輛事後也迅速移至安全處所，避免造成後方追撞風險。

▲國道3號善化路段發生2車擦撞事故，所幸無人傷亡。（（圖／翻攝自threadsliang_9205）

▲國道3號善化路段發生2車擦撞事故，所幸無人傷亡。（（圖／翻攝自threadsliang_9205，下同）

第八公路警察大隊指出，事故發生於4月5日中午12時15分，地點位於國道3號南向346.9公里處。經了解，肇事車輛當時行駛於外側車道，駕駛自述因精神不集中短暫恍神，發現車距過近後急踩煞車，導致車輛失控偏移，進而擦撞內側車道車輛。

根據後方行車紀錄器影像，行駛於外側車道的藍色休旅車先向左偏，差點撞上一輛黑車，駕駛拉回又差點撞上右側護欄，接著車輛失控甩尾180度，車尾撞上內側車道一輛白車，肇事駕駛再切回路肩，畫面相當驚險。

警方表示，事故發生後，雙方駕駛均依規定先將車輛移至安全處所，避免占用車道引發二次事故風險，並於當日下午4時許前往國道警察善化分隊報案，案件屬於無人傷亡的A3類交通事故，雙方權益仍依法保障。

▲國道3號善化路段發生2車擦撞事故，所幸無人傷亡。（（圖／翻攝自threadsliang_9205）

警方強調，類似事故看似「小擦撞」，但若處理不當，往往會演變為更嚴重的連環追撞。國道車速快，一旦車輛停留在車道或路肩，後方來車反應時間極短，極易釀成重大傷亡，因此第一時間「離開現場」往往比爭論責任更重要。

第八公路警察大隊也藉此呼籲駕駛人，若在國道發生車輛故障或輕微事故（無人傷亡、車輛仍可行駛），務必遵守「開、放、離、撥、拍、移、等」7字原則：一、開：立即開啟危險警示燈。二、放：於車後適當距離放置警示標誌。
三、離：人員迅速撤離至安全處。四、撥：撥打110報案。五、拍：拍照蒐證事故狀況。六、移：將車輛移至安全處所。七、等：於安全處等待警方處理。

警方進一步指出，駕駛人在高速公路行車時，最忌分心與疲勞駕駛，短短幾秒鐘的恍神，就可能讓原本安全的車距瞬間消失，釀成事故。尤其長途駕駛前一晚應充分休息，避免精神不濟影響判斷與反應。

此外，警方也提醒駕駛人應養成良好駕駛習慣，包括保持安全距離、不超速、不酒駕，並隨時注意前方路況變化。若感到疲倦，應儘早下交流道或進入服務區休息，切勿硬撐上路。

警方語重心長表示：「安全距離保持好，養足精神上國道」，這不只是口號，而是每一位用路人的保命關鍵。畢竟，真正可怕的從來不是突發狀況，而是你以為自己還撐得住的那一瞬間。

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