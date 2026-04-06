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桃園火舞表演　女演員下半身著火「現場沒人救」影片曝！網喊荒謬

▲▼即將成真火舞團演出時發生意外 。（圖／翻攝爆料公社）

▲火舞團演出時發生意外。（圖／翻攝爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

桃園市廣澤文化藝陣促進交流協會辦理「2026桃園信仰生活節－神遊春巡」活動，表演團體「即將成真火舞團」演出時，發生女演員不慎滑倒遭火燒的意外事故，舞團表示立即送醫後無大礙。事發影片也跟著曝光，網友驚呼「竟然沒人救她」，沒看到工作人員拿著滅火器材衝上前處理，也沒有觀眾立刻靠近協助。

網友愣：現場竟沒人幫忙？

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網友在爆料公社分享事發當時影片，女演員移動時不慎滑倒，手上的火把恰好碰到地上的油點燃，火勢延燒到女演員身上，女演員見狀立即到一旁將火撲滅。意外發生後，女舞者倒在地上不斷翻滾，試圖自行把火勢壓下來，周邊也傳出明顯尖叫聲，現場一度相當混亂。

影片曝光，網友質疑，活動風險評估與急救演練是否落實，既然有火舞表演，應設有隨時待命的滅火人員，「這麼驚悚，旁邊沒有人準備滅火器守著的嗎？」「大家都看傻了，但工作人員怎麼能也眼睜睜看著？」「這種表演起碼要保證旁邊有個工作人員拿著滅火器隨時待命，以確保表演安全」、「太誇張了，主辦和表演單位不是應該要做好安全管理嗎？」

桃園市議員黃瓊慧：整個環節最荒謬的一段

桃園市議員黃瓊慧也在臉書發文，「現場完全不準備滅火器和安全人員待命，才是整個環節裡最荒謬的一段，萬一火勢燒到觀眾席怎麼辦？真的太危險了」、「女舞者倒地後不斷翻滾試圖滅火，表演竟還持續、沒人停下來救她，現場尖叫聲四起，場面極度混亂…火舞表演現場難道都沒有滅火設備？」要求桃園市文化局立即介入調查。

女演員就醫後無大礙　已返家休養並進行傷口照護

「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」在臉書發文指出，當日因天候不穩，現場地面受雨勢影響較為濕滑，演員於演出移動過程中不慎滑倒，進而引發意外。事件發生當下，演員已於第一時間依訓練流程迅速退至後台，且隨即進行降溫與後續處置。

該名演員已於4日前往急診就醫，經醫師評估為受傷後處置得宜，無需住院，已返家休養並進行傷口照護，後續亦已安排門診追蹤，整體狀況穩定，無大礙。即將成真火舞團一向高度重視演出安全。本次因氣候造成意外事件也將作為重要檢視，未來將進一步強化天候與場地條件評估機制，並優化相關安全與應變措施，以確保演出與人員安全。再次感謝主辦單位的即時協助，以及各界的關心與支持。

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