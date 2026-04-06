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高雄春捲67人中毒　業者嗆「說停業就停喔？查錯誰賠？」網友怒了

▲▼ 高雄春捲中毒案擴大！通報人數飆至67人　衛生局勒令停業7天。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄春捲中毒案擴大。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

高雄市近日疑似發生食物中毒事件，源頭疑與當地春捲有關。衛生局已要求相關業者立即停業7天，若業者未遵守停業命令，將依法處以罰款。不過事發後，業者一度拒絕停業，還反問「查錯了誰要賠？」「說停就停喔？」業者的態度引起網友砲轟，「要是真的是你，要不要多賠點」、「老闆自己吃吃看阿」。

截至5日下午4點，高雄市衛生局共接獲9家醫療院所67人通報，其中49人就醫後已返家休息、10人留院觀察。另有8人因腹瀉次數多、身體較為虛弱安排住院，目前生命徵象皆穩定。

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業者一度拒停業：查錯誰要賠？

疑似事件攤位為當地經營約40年的老字號春捲攤。5日一早，業者在衛生局突襲稽查下，一度表示不願停業，強調所有餡料當日現煮並冷藏保鮮，並稱過往從未發生食安問題。業者態度強硬，「若調查結果不是我們，損失誰負責？」最終在要求出示公文後才配合調查。

▲▼清明連假大規模食物中毒！高雄41人吃春捲出事　4小時狂拉10幾次 。（圖／記者吳世龍攝）

▲清明連假大規模食物中毒。（圖／記者吳世龍攝）

有網友在PTT發文，「春捲業者嗆：又不是我的問題，我損失誰負責？」業者得知被勒令停業，竟回「我現在在做生意欸，你說停就停喔？又不是我們的問題，查完之後如果我們沒問題，這個損失誰要負責？怎麼可能是我們有問題啦」。

業者的態度引起網友討論，「上吐下瀉的客人吃了你們的春捲誰負責賠」、「吃你的春捲出事，不是你問題誰問題」、「老闆現場先吃兩卷啊，中毒就停工了」、「太無恥了吧，食安問題這麼大條，當然店家負責阿」、「不管是春捲還是春捲皮，你都要負責」、「旺季就不能停業？等等有人中毒過世，出一條更大的事故，看誰扛」、「中毒的人集中性那麼高，這樣還可以鬼扯」。

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