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行政院示警：大同電鍋、媽祖結緣品都是騙！　籲慎防身分認證詐騙

▲▼行政院近日提醒民眾，近日在Facebook、Threads等社交平台大量出現的大同電鍋、農產品、媽祖結緣品等，都是詐騙貼文與詐騙的短片廣告。（圖／行政院提供）

▲行政院近日提醒民眾，近日在Facebook、Threads等社交平台大量出現的大同電鍋、農產品、媽祖結緣品等，都是詐騙貼文與詐騙的短片廣告。（圖／行政院提供，下同）

記者陶本和／台北報導

行政院6日表示，近日在Facebook、Threads等社交平台大量出現的大同電鍋、農產品、媽祖結緣品等，都是詐騙貼文與詐騙的短片廣告。行政院打擊詐欺指揮中心呼籲民眾，慎防歹徒假借身分認證失敗、金流認證失敗等名義進行詐騙，強調只要網路賣家使用「7-Eleven賣貨便」或「全家Fun心取」進行交易，出現「未完成實名認證」、「金流認證失敗」等字眼或是要求直接加Line或與線上客服聯絡就是詐騙，請立即停止交易撥打165，防止辛苦血汗錢被詐騙集團騙走。

行政院今天上午發布題為「大同電鍋、蒜頭、媽祖結緣品都是騙──行政院打詐中心呼籲慎防身分認證詐騙」的新聞稿表示，近日Facebook社團與Threads平台出現大量詐騙貼文，根據165資料統計，三月份網路購物詐騙中發生在Facebook與Threads就高達4,490件，占全體網路購物詐騙87.66%。

▲▼行政院近日提醒民眾，近日在Facebook、Threads等社交平台大量出現的大同電鍋、農產品、媽祖結緣品等，都是詐騙貼文與詐騙的短片廣告。（圖／行政院提供）

行政院指出，其中占比最高是農產品詐騙，歹徒假稱是「小農產地直銷」，貼文販售蒜頭、雞蛋、藍莓、番茄等產品。其次是假藉贈送媽祖結緣品，以「自付運費免費結緣」進行詐騙。第三是宣稱「轉讓全新大同電鍋」進行詐騙。其他宣稱販售演唱會門票、明星周邊商品、轉讓二手物品等也常有發生。

行政院呼籲，看到「未完成實名認證」、「金流認證失敗」就是詐騙。Facebook與Threads平台貼文詐騙的手法大同小異，詐騙集團會先要求以Messenger或Line私訊，接著提供「7-Eleven賣貨便」或「全家Fun心取」網址，當民眾依序操作後會跳出有「未完成實名認證」、「金流認證失敗」等字眼的頁面，要求民眾與線上客服聯絡，歹徒接著假藉各種名義要求網路轉帳、無摺提款、QR code提款等，甚至假冒銀行人員打電話給民眾要求寄送提款卡、存摺等，將民眾存款洗劫一空，造成數十萬到數百萬元不等鉅額損失，請民眾務必留意此一詐騙手法。

▲▼行政院近日提醒民眾，近日在Facebook、Threads等社交平台大量出現的大同電鍋、農產品、媽祖結緣品等，都是詐騙貼文與詐騙的短片廣告。（圖／行政院提供）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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