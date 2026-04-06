高雄竹湖陸橋前滿地橡膠圈！警追出禍首　最高可罰1.8萬

記者吳世龍／高雄報導

貨物裝載不牢，荷包大失血！日前高雄市湖內警分局員警巡邏時，於竹湖陸橋前發現有廢棄橡膠圈散落快車道，影響行車安全。警方除第一時間化身「搬運工」排除路障，事後更調閱監視器追查車主，最高可罰1萬8千元。

▲一輛貨車行經湖內區竹湖陸橋前，車上廢棄橡膠圈未綑綁好，導致掉落路面影響交通。（圖／記者吳世龍翻攝）

湖街派出所副所長歐志昌與警員黃子芸，日前在執行勤務行經省道台28線與台1線交會的竹湖陸橋時，發現路面佈滿大型廢棄橡膠圈，導致後方車輛紛紛急閃避讓，現場險象環生。由於該路段車流量極大，為確保安全，員警立即通報支援並實施交通疏導。

▲警方化身搬運工，將掉落的廢棄橡膠圈移至路旁。（圖／記者吳世龍翻攝）

現場一名正要開車回台中的熱心民眾，見狀主動出借車上的推車，並與員警頂著烈日徒手搬移。在警民合作下，僅花費約 7 到 8 分鐘便將所有障礙物移至路側，順利恢復交通順暢。

員警返所後立即調閱周邊路口監視器，成功掌握掉落貨物的車輛，並依《道路交通管理處罰條例》製單舉發。根據法律規定，貨物掉落可處3千元至1萬8千元罰鍰。

警方提醒駕駛人，裝載貨物務必依規定嚴密覆蓋並捆紮牢固。若因貨物掉落導致他人受傷或死亡，不僅要面臨高額罰鍰與民事賠償，更可能扛上刑事責任。民眾若在路上發現障礙物，請立即撥打 110 報案，共同守護用路安全。