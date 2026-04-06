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68歲阿伯跑外送！1暖舉逼哭網友　狂募214萬「送他退休」

▲▼68歲阿伯跑外送！1暖舉逼哭網友　狂募214萬「送他退休」。（圖／翻攝TikTok）

▲由於可樂缺貨，辛普森竟自掏腰包替顧客買好，令不便出門購物的顧客感動不已。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

美國愛達荷州發生感人故事，一間達美樂披薩的健怡可樂（Diet Cokes）缺貨，該門市68歲外送員竟「自掏腰包」前往超市買給顧客，他因此爆紅並獲得6萬6738美元（約新台幣214萬元）網友捐款，不必再為退休金煩惱。

自掏腰包買可樂　婉拒小費超客氣

這起事件發生在3月27日，達美樂外送員辛普森（Dan Simpson）發現顧客指定的健怡可樂缺貨，試圖致電顧客詢問能否更換品項，卻始終無人接聽。

沒想到，他竟前往附近超市「自費」購買2瓶2公升健怡可樂，讓對方能夠如願喝到想要的飲料，送達餐點時不忘道歉，強調自己只是順路買汽水，甚至客氣婉拒了額外小費。

@katey_93 When Domino’s is out of Diet Coke, but your delivery driver stops at the store to get it for you. Dan, you went above and beyond tonight, thank you!The world needs more Dans. Happy almost retirement! #dominos #fyp ♬ original sound - Katey Ann

顧客威爾森（Brian Wilson）被這份善意深深感動，「我妻子和我都有視力障礙，所以跑去店裡快速購物，對我們來說並非易事。」他把門口監視器畫面上傳TikTok並寫道，「世上需要更多這樣的人。」

影片迅速累積逾260萬次觀看，並且引發大量共鳴。威爾森進一步決定在GoFundMe發起募款，替辛普森籌措退休金，截稿時金額已達6萬6738美元。

努力生活有回報　他決心繼續送披薩

原來，辛普森曾因酒駕入獄，戒酒之後洗心革面，並且成功重返校園，但即便在愛達荷州農業局擁有正職工作，晚上在達美樂兼職外送員長達14年，卻仍難以存夠退休金。

他得知募款成功的消息時坦言難以置信，「我不覺得我比任何人更努力，但我一直努力做個友善的人，並對他人伸出援手，因為我知道身處困境的感受。我只是停下來幫別人買汽水，這只花了我3分鐘。他們說我付出了額外的努力，我的天啊，這根本沒什麼。」

面對這筆意外之財，辛普森坦言原本夢想去看加州紅木林，現在甚至考慮去夏威夷，但不論如何，他都不打算辭掉送披薩的工作。

 
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