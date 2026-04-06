68歲阿伯跑外送！1暖舉逼哭網友　狂募214萬「送他退休」

▲由於可樂缺貨，辛普森竟自掏腰包替顧客買好，令不便出門購物的顧客感動不已。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國愛達荷州發生感人故事，一間達美樂披薩的健怡可樂（Diet Cokes）缺貨，該門市68歲外送員竟「自掏腰包」前往超市買給顧客，他因此爆紅並獲得6萬6738美元（約新台幣214萬元）網友捐款，不必再為退休金煩惱。

自掏腰包買可樂 婉拒小費超客氣

這起事件發生在3月27日，達美樂外送員辛普森（Dan Simpson）發現顧客指定的健怡可樂缺貨，試圖致電顧客詢問能否更換品項，卻始終無人接聽。

沒想到，他竟前往附近超市「自費」購買2瓶2公升健怡可樂，讓對方能夠如願喝到想要的飲料，送達餐點時不忘道歉，強調自己只是順路買汽水，甚至客氣婉拒了額外小費。

顧客威爾森（Brian Wilson）被這份善意深深感動，「我妻子和我都有視力障礙，所以跑去店裡快速購物，對我們來說並非易事。」他把門口監視器畫面上傳TikTok並寫道，「世上需要更多這樣的人。」

影片迅速累積逾260萬次觀看，並且引發大量共鳴。威爾森進一步決定在GoFundMe發起募款，替辛普森籌措退休金，截稿時金額已達6萬6738美元。

努力生活有回報 他決心繼續送披薩

原來，辛普森曾因酒駕入獄，戒酒之後洗心革面，並且成功重返校園，但即便在愛達荷州農業局擁有正職工作，晚上在達美樂兼職外送員長達14年，卻仍難以存夠退休金。

他得知募款成功的消息時坦言難以置信，「我不覺得我比任何人更努力，但我一直努力做個友善的人，並對他人伸出援手，因為我知道身處困境的感受。我只是停下來幫別人買汽水，這只花了我3分鐘。他們說我付出了額外的努力，我的天啊，這根本沒什麼。」

面對這筆意外之財，辛普森坦言原本夢想去看加州紅木林，現在甚至考慮去夏威夷，但不論如何，他都不打算辭掉送披薩的工作。