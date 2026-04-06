陸天才女孩史丹佛輟學創業　公司估值3500億...目標創造「AI數學家」

▲廣州一名數學天才女孩從史丹佛大學輟學後創業，立志打造AI數學家。（圖／翻攝南方都市報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名年僅25歲的數學天才女孩洪樂潼日前選擇從史丹佛大學輟學創業，投入人工智慧（AI）與數學結合領域，其創辦公司「Axiom」近日完成新一輪融資，公司估值已突破百億元人民幣。洪樂潼透露，創業的目標是要打造「AI數學家」，用於服務對沖基金和量化交易公司，協助快速解決與資產定價、股市預測相關的複雜數學問題。

《21世紀經濟報導》報導，畢業於麻省理工學院和牛津大學的25歲廣州數學天才少女洪樂潼，從斯坦福（史丹佛大學）輟學創業，數周前剛拿下2億美元融資，估值達16億美元，約合人民幣110億元（約3500億元新台幣）。

洪樂潼創辦的公司名為Axiom（公理），目標打造「AI數學家」，透過人工智慧進行數學推導與驗證，應用於程式碼檢測與複雜計算問題。她表示，數學之所以具備商業價值，在於其可自我驗證與檢查。

Axiom團隊規模約20人，成員部分來自Meta AI研究機構，主攻利用AI驗證程式碼漏洞與提升計算可靠性，未來應用場景包括量化交易與資產定價等領域。Axiom於2024年已完成種子輪融資，並於2026年3月取得約2億美元A輪投資，由多家風投機構參與，目前正積極擴大團隊規模。

洪樂潼出生於廣州，自高中時期即展現數學天賦，曾在各類數學競賽中獲獎，她在17歲考入麻省理工學院，主修數學與物理，期間發表多篇學術論文，並獲得北美數學本科最高榮譽之一的摩根獎。其後取得羅德獎學金赴牛津大學深造，最終進入史丹佛攻讀雙博士學位後輟學，選擇創業。