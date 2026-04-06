美200特種兵「深入伊朗」營救！　川普：一度懷疑是陷阱

▲伊朗伊斯法罕有疑似美國飛機殘骸及直升機旋翼。分析師表示，殘骸與美國MC-130J或HC-130J機型吻合。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普接受美媒Axios訪問期間談及美軍一架F-15戰機遭伊朗擊落一事，他透露，在營救受困機組員的過程中，美方一度擔心收到的是伊朗軍方設下的圈套，目的在引誘美軍部隊落入陷阱。

出動200名特種兵 深入伊朗境內救人

川普指出，這架F-15戰機是被伊朗軍方以肩射飛彈擊落，「他們只是運氣好」。飛機墜毀後，2名飛官彈射逃生，其中飛行員在3日白天獲救，但身為武器系統官的第二名機組人員受傷受困山區，美軍隨即展開大規模營救計畫。

這場搜救行動共出動約200名來自特種作戰部隊士兵。川普表示，受困機組人員在山區躲藏超過24小時，最後美軍成功在4日特種部隊行動中將其救出。

飛官無線電訊息 險被誤認陷阱

川普透露，武器系統官逃生之後，曾透過無線電發出簡短且不尋常的訊息，「他說『權能屬於神（Power be to God）』。」但這段話一度讓美方官員起疑，擔心他已落入敵手，是伊朗人在發送假訊號試圖誘敵，這讓川普直言，「他在無線電裡說的話，聽起來很像穆斯林（Muslim）會說的內容」。

不過，美方隨後透過技術定位到他躲藏在山區中，並透過認識這名軍官的人士證實，他本身是一名虔誠信徒，這才消除疑慮。國防部官員也證實，確切語句為「神是良善的（God is good）」，國防部長赫格塞斯（Hegseth）在X平台發文時也使用這句話。

美軍成功救人 以色列空襲、提供情報

國防官員透露，其實2名飛官的位置相隔數英里遠，且當時地面情況極其險峻，到處都是伊朗革命衛隊士兵，人數有數百人。川普稱，有數以千計的野蠻人（savages）展開追捕行動，就連當地百姓都在尋找失蹤飛官的下落，因為伊朗政府提供獎金要鼓勵抓到此人者。

不過美方順利完成營救行動，第一名飛行員在3日白天獲救，第二名武器系統官則是在美軍在伊朗境內建立臨時基地後，在4日晚間完成營救。

川普提到，以色列國防軍在這次搜救行動中也提供一些幫助。美國國防官員指出，以色列並未提供具體座標資訊，但共享關鍵的地面情報。

以色列官員表示，以色列空軍曾執行一次空襲行動，阻止伊朗部隊接近該區域。川普稱讚以色列是很好的合作夥伴，偉大而勇敢，「我們就像是大哥和小弟的關係。」