為何一堆親綠網紅「反對沈伯洋選北市」？ 他揭殘酷現實：怕輸太慘

▲有知情人士透露，台北市長可望提名立委沈伯洋。（翻攝自沈伯洋臉書）

圖文／鏡週刊

民進黨2026大選布局，台北、桃園市長人選難產，有知情人士透露，台北市長可望提名立委沈伯洋、桃園市長提名法務部政務次長黃世杰。不過針對沈伯洋是否參選台北市議題掀起各界討論，網紅Cheap就分析「一堆親綠網紅反對」的背後原因，掀起大票網友討論。

網紅Cheap在臉書表示，親綠網紅胡采蘋發文指沈伯洋「非常非常不適合」參戰台北市，認為他缺乏政治人物應有的公關語言與選舉團隊，甚至形容沈伯洋「一開口就是戰鬥語言」，難以與選民建立連結，一番言論，讓Cheap忍不住笑說，PUMA老師被財經網美形容成一個「連廢話都不會講」、「一開口就讓選民頭皮發麻」的政治門外漢，「結果人家是民進黨不分區男性第一名」。

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Cheap分析指出，現在一堆親綠網紅對我黨提名PUMA老師指手畫腳，急著把他藏起來，不願意讓他戰台北市，「說要保護PUMA老師，不值得放他被台北選民糟蹋」，但實際上就是經不起民意檢驗，怕輸太慘，不如放在不分區位置，維持形象與聲量，才是「穩賺不賠」。

Cheap更直言，「抗中保台」這類論述，在實際市政與民生議題面前，未必站得住腳，只要經過選舉「檢驗」就會破功，在現實的民生與市政考驗面前，其實非常脆弱。



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