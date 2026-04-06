麥當勞超值全餐送雞塊！　速食店優惠「德克士炸雞加10元多1件」

▲麥當勞本周祭出12大優惠券。（示意圖／記者蕭筠攝）
記者蕭筠／台北報導
麥當勞APP祭出最新優惠券，有單點中薯買1送1、買超值全餐送4塊麥克雞塊等，即日起開跑。3家速食業者本周迎來品牌會員日，德克士脆皮炸雞有17品項加10元多1件、21風味館香草烤雞現省161元，以及頂呱呱黃金組合特價99元。
▲21風味館品牌日享6大優惠。
●麥當勞
門市限定（使用期限：即日起至4月12日）
1. 單點中薯買1送1（限手機點餐）
2. 買超值全餐送4塊麥克雞塊（限手機點餐）
3. 單點麥脆雞腿1塊送小杯玉米湯
4. 單點經典滿福系列送薯餅
5. 單點陽光蛋堡系列送薯餅
6. 單點勁辣香雞翅送蛋捲冰淇淋
7. 雙層牛肉吉事堡+38元飲品特價95元
8. 小杯玉米湯+4塊麥克雞塊特價83元
9. 單筆滿150元送小杯玉米湯
門市限定（使用期限：即日起至4月14日）
1. 買指定經典超值全餐送4塊麥克雞塊
門市限定（使用期限：即日起至4月21日）
1. 買韓風香蒜甘醬炸雞腿套餐送雪碧（小）
2. 買韓風香蒜甘醬雞腿堡套餐送雪碧（小）
●德克士脆皮炸雞
德克士脆皮炸雞「逢8會員日」祭出17品項「加10元多1件」，包括咔滋脆皮炸雞、黃金Q蝦堡、起司蔬菜牛肉堡、椒香雞腿堡、檸香雞腿堡、咔滋薯霸、黃金薯餅、紫金QQ球、咔滋啃骨雞、咔滋洋蔥圈、鮮萃檸檬綠茶、冰紅茶、經典冰奶茶、百事可樂、無糖綠茶、七喜、美式咖啡。限4月8日使用。
●頂呱呱
頂呱呱本周會員日推「黃金組合特價99元」，內含黃金雞塊1份、地瓜薯條1份，原價138元，現省39元。限於官方LINE帳號領券，限4月8日使用，松山機場、桃園機場店不適用。
●21風味館（21PLUS）
21風味館「逢1品牌日」推出6大優惠，有21香草烤雞特價369元，現省161元；21香草烤半雞特價189元，下殺66折，以及香草烤雞腿特價89元、2隻香草烤雞腿特價170元、香脆炸雞桶5入特價288元、2塊香脆炸雞特價115元。21TOGO、外送平台不適用。限4月11日使用。
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