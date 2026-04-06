力挺「政壇小獅王」沈伯洋選北市　謝志偉開嗆：黑他註定沒好運

▲謝志偉。（資料照／翻攝謝志偉臉書）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨2026年台北市長選戰人選，始終懸而未決，近日傳出可能徵召民進黨立委沈伯洋參戰，引起黨內外各種討論。不少綠營人士與支持者都憂心沈的高仇恨值恐產生負面外溢效應。對此，我駐歐盟代表謝志偉今（6日）語帶雙關表示，「Blue虎穴，焉得虎子？」沈伯洋在台灣政壇是小獅王，獅頭緊緊咬虎尾，甩到虎頭變蛇尾，就算沒贏也賺到。台派或綠營別來黑沈伯洋，你註定沒好運氣，「你和國共一樣黑Puma，一定有原因」。

謝志偉今（6日）在臉書發文表示，「Blue虎穴，焉得虎子？」的確，台北是藍營的禁臠，沒人懷疑。「但，不是說，Blue虎穴，焉得虎子？」沈伯洋在台灣政壇是小獅王，口條清晰立場穩，說理明確台灣心，縱橫四海國際觀，中台英語都通。

謝志偉指出，市長是寶座，選舉是戰場，天龍寶座可以輸，論述戰場不能讓。獅頭緊緊咬虎尾，甩到虎頭變蛇尾，就算沒贏也賺到。須知，會無法成功，可能是由於沒運氣。會註定失敗，絕對是因爲沒志氣。請問，綠營有哪一次是靠運氣贏的？！

謝志偉認為，擔心沈伯洋贏不了？請放心，從來只有一次就嚇死的，沒有聽說一次就輸死的。更何況，國共都恨死他，總有個原因吧？至於台派或綠營，別來黑沈伯洋，在這，就此事，你註定沒好運氣。「你和國共一樣黑Puma，一定有原因，但是，我沒興趣知道，一點都沒有」。