別再用棉花棒！醫曝耳屎變「鋼筋混凝土」　苦主嚇壞：抽出像大便

▲棉花棒恐把耳屎越推越深。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「不要再挖了！」耳鼻喉科醫師呂弘鈞表示，別再自己拿棉花棒挖耳朵，因為看似清潔，其實是在把耳屎往深處推，最後硬成「鋼筋混凝土」等級，處理起來超費工，若耳朵癢或不適，應直接掛號就醫。貼文引發熱議，還有過來人分享，曾因長年挖耳導致聽不清楚，最後被醫師抽出一長條耳屎。

醫師呂弘鈞在Threads呼籲，「拜託，不要再自己用棉花棒挖耳朵了！」許多人習慣用棉花棒清耳朵，認為可以保持乾淨，但在醫師眼中，你是在幫耳屎進行「壓實工程」兼「深埋作業」，最後來看診的病人，那塊耳屎通常都已經變成「鋼筋混凝土」等級。

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呂弘鈞苦笑直言，他真的不想在那邊跟病患的耳屎搏鬥20分鐘，畢竟耳鏡是拿來診斷的，不是拿來考古的。最後，呂弘鈞喊話，耳朵若感到癢或不適，應該直接就醫，「乖，覺得癢就來掛號」，呼籲民眾改變觀念，把專業的事情交給專業，才能真正保護耳朵健康。

過來人現身說法：抽出一長條，好像大便

底下網友熱議，「但是洗完澡耳朵都好癢」、「戒不掉了…我的耳屎會不會跟隔音牆一樣了」、「今天才知道，可以去耳鼻喉科挖耳朵」、「我20年沒挖耳屎了，耳屎自己會掉出來」、「我之前有被醫生告誡過，清的太乾淨，反而沒有保護力」。

也有過來人分享，「我是濕耳，我都用棉花棒清，直到清了好幾年開始聽不清楚後，才去找耳鼻喉科醫師，一次抽出一長條好像大便」。

醫驚見「洋蔥巨屎」塞爆 嚴重恐骨頭變形

事實上，耳鼻喉科醫師李晏廷曾分享一起案例，一名患者因單側耳悶、耳塞感持續一週，甚至側躺壓到就會痛，沒想到就醫檢查後，醫師竟從中夾出一塊色澤深沉、質地乾燥，宛如「炸地瓜」般的巨型物體。李晏廷形容，這是「地表最猛耳屎」！臨床上稱為「阻塞性角化症」，嚴重者甚至得進開刀房全身麻醉才能取出。

關於阻塞性角化症（Keratosis obturans）與一般正常代謝的耳屎不同，李晏廷解釋，它是一種病理狀態，起因於外耳道皮膚角質異常堆積，無法正常向外排出，導致耳屎像洋蔥般一層一層堆疊，最後堵塞整個耳道。長期下來，不僅會造成耳悶、聽力下降、疼痛，甚至可能導致「外耳道骨頭變形」。

李晏廷提醒，耳朵和皮膚一樣需要的是正常代謝，而非過度清潔。他直言：「棉花棒是好東西，但在耳朵不是。」若出現耳悶、聽力下降、耳內異物感或耳痛等四大警示症狀，請務必直接就醫，千萬別再動手亂挖了。