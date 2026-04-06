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向金與正示軟！南韓無人機「入侵平壤領空」　李在明向北韓道歉了

▲▼南韓總統李在明6日在青瓦台召開並主持國務會議。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明6日在青瓦台召開並主持國務會議。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

無人機風波持續延燒！南韓總統李在明今（6）日在青瓦台主持國務會議時，首度針對「無人機侵入北韓領空」事件公開向北韓（朝鮮）表達「遺憾」立場，直言雖非政府授意，但部分民間人士不負責任且魯莽的行為已引發不必要的軍事緊張。調查揭露，涉案者包含國家情報院人員與現役軍官。

根據韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，李在明在國務會議暨緊急經濟點檢會議上指出，「這起事件（派無人機）並非政府意圖」。他進一步指出，此案屬於「不應該發生的無人機事件」，確認為民間人士涉案的基礎下，調查並釐清有國情院職員和現役軍人涉入。

李在明在會議強調，依據南韓憲法與法律，個人不得私自對北韓進行挑釁行為，「即便出於國家戰略需求，也必須極度審慎」。他指示相關部會，立即採取制度改善措施，且該對策必須能立刻迅速落實執行，防止類似事件重演。

▼北韓軍方指控，南韓兩度發射無人機侵入領空。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲▼北韓軍方指控，南韓兩度發射無人機侵入領空。（圖／翻攝自《朝中社》）▲▼北韓擊落的「南韓無人機」。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲北韓擊落的「南韓無人機」。（圖／翻攝自《朝中社》）

報導指出，南韓軍警聯合調查小組（TF）已於今年3月31日，將相關涉案人員移送檢方，包括國家情報院職員A某，以及2名現役軍官（情報司令部大尉黃某、陸軍特戰司令部大尉金某），3人涉嫌協助民間人士製作並操縱無人機飛入北韓領空拍攝，目前已遭停職並轉入待命處分。

南韓統一部長鄭東泳早在2月10日就曾公開表示，「對於此次魯莽的無人機侵入行為深表遺憾」，形同向北韓釋出善意。隨後他於3月18日進一步提出防止措施，包括研議設置飛行禁區，以及部分恢復《9•19南北軍事協議》內容。

對此，北韓朝鮮勞動黨部長、最高領導人金正恩的胞妹金與正發表談話，稱對南韓正式承認並表達遺憾一事給予高度評價。

據悉，北韓軍方曾於今年1月指控，南韓在2025年9月與今年1月，從仁川江華島與京畿道坡州一帶操縱無人機侵入其領空進行拍攝。

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