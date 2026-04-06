鄭麗文明訪中　學者：「和平牌」發酵就有機會反轉2028戰場

▲國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文明率團訪中，可能10日將與中共中央總書記習近平會面。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，鄭麗文訪中是反轉戰場的機會，只要鄭能守住立場、帶回資源，讓「和平牌」能發酵，不僅能攻破綠營「抗中牌」，更有機會訴求中間選民，但若沒有，綠營便又能有效操作抗中牌。鈕也說，綠營酸葡萄論述仍無法掩飾其心中的焦慮，畢竟他們也很清楚，只要「抗中牌」破功，在綠營政績不明顯的情況下，衝擊年底選舉事小，藍軍2028兵臨城下，便是綠軍不可承受之重。

鄭麗文4月7日到12日訪問中國，行程依序江蘇、上海，預計9日前往北京。按照國民黨說法，鄭是應習近平邀約赴中，只是外界關注的「鄭習會」，雖傳出擬10日登場，但國共兩黨尚未正式公布。國民黨副主席張榮恭表示，此行與2005年「連胡會」的處理方式一樣，是兩岸互動中兼顧善意、對等與尊嚴的成熟安排。

對於鄭麗文此次訪中行程，鈕則勳表示，對國民黨來說利基與風險參半。利基來說，若能強化兩岸互動，帶回對台有利的資源，能維持主體性與立場，便對鄭本人及藍軍有利，鄭麗文甚至能和藍營大咖平起平坐，況且只要能守住立場、帶回資源，除了能緩和兩岸關係外，也能重拾藍軍有能力處理兩岸關係的手感，喚起民眾對藍軍比綠營更能維護與緩解兩岸關係的印記，這就是「和平牌」的建構。

鈕則勳表示，進一步的，「和平牌」只要發酵，更能對綠營「抗中牌」打出一個破口，有利於藍軍攻破綠營執政所建構的「不利或不願兩岸關係互動的氛圍」。

鈕則勳也指出，但就風險來說，國民黨若無法堅持立場，也無法帶回對台灣有利的資源，綠營便又能有效操作抗中牌，搶回及強化主場優勢。若是綠營使用抗中抹紅操作，鄭及黨中央仍然只有批評或嘴砲回應，而無法有效反制綠營抗中牌的話，藍營操作兩岸牌或和平牌便會有局限性。

鈕則勳認為，總之，鄭麗文訪中確實是反轉戰場的機會，只要「和平牌」能發酵，不僅能攻破綠營「抗中牌」，更有機會訴求中間選民，重拾傳統兩岸關係處理能力的優勢，緩解兩岸緊張局勢。反觀綠營，現今雖然一堆酸言酸語，甚至看衰鄭麗文此行，但這些酸葡萄的論述仍無法掩飾其心中的焦慮，畢竟他們很清楚，只要「抗中牌」一旦破功，在綠營政績不明顯的情況下，衝擊年底選舉事小，藍軍2028兵臨城下，便是綠軍不可承受之重。