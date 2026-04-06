劍橋碩士讀1年畢業　遭嗆水碩「拿錢換學位」！全場打臉：很難進

▲劍橋大學國王學院。（圖／翻攝自維基百科）



記者施怡妏／綜合報導

各國學制差異常讓人產生誤解，最近就有一名女網友分享，妹妹原本就讀台大電機系，如今赴英國劍橋大學攻讀數學碩士，因課程是一年制，無法返台參加家族聚餐，沒想到竟被親戚的兒子當場貶低，認為英國碩士「很水」、「很簡單」，甚至質疑是「拿錢換學位」，貼文曝光後立刻引發討論。

劍橋一年制碩士遭親戚酸「水碩」



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原PO在Dcard發文，妹妹目前則在劍橋大學攻讀數學系碩士一年班。由於人在英國念書，這次沒辦法參加家族聚會，結果長輩聊天聊到近況時，一名親戚的兒子突然插話，對英國碩士制度不以為然，直接開酸「你女兒在英國讀碩士怎樣？聽說只要讀一年」，還說「就是因為水才只需要1年啊。

一連串發言讓原PO當場傻眼，也忍不住感嘆，沒想到連劍橋的碩士學位都會被貼上「水碩」標籤。原PO補充，妹妹讀的是MASt，專業是純數學（Part III of the Mathematical Tripos）。

貼文曝光，有網友出面力挺，「回他：再水你也讀不到，不是嗎？」「我會跟那個兒子說，如果你覺得讀得久就會學得比較紮實，你大學也可以讀8年啊」、「這種人跟你妹妹不同層級的自然不會懂，有機會把他諷刺回去就別太在意啦，酸是因為他嫉妒」。

也有內行人解釋，數學系是劍橋大學的指標科系之一，「劍橋數學系很難進的，說劍橋數學水的大概自己有過人之處。有不少數學系的同學是奧運獎牌得主。或許碩士班比大學部好進一些，但絕對不到水的程度」、「真的蠢到爆，英國的一年學制壓力爆大，完全沒有一刻鐘是可以浪費的，所有的課程、論文時程都排超緊，讀1年的人生成長幅度幾乎等於其他學校3年」。