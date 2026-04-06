　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CNN直擊：台灣政府備戰同時　部分民眾暗自規劃「撤離劇本」

▲▼漢光41號演習實兵演練今（15日）第7天，憲兵指揮部凌晨執行「橋梁守備及據點群作戰」實戰化訓練，首度「全線封鎖」萬板大橋。（圖／記者呂佳賢攝）

▲2025年7月15日，漢光41號演習實兵演練至第7天，憲兵指揮部凌晨執行「橋梁守備及據點群作戰」實戰化訓練，全線封鎖萬板大橋。（圖／記者呂佳賢攝）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣面對中國軍事壓力持續升高，政府一方面強化國防體系、延長役期並推動民防訓練，展現備戰決心；另一方面，部分民間卻出現「另做打算」的現象，包括將資產移往海外、申請第二本護照甚至布局移居計畫。美媒指出，這股趨勢反映民眾對地緣政治不確定性的焦慮，也讓「留下抵抗或選擇離開」的討論逐漸浮上檯面。

台海風險升溫　政府強化軍備與民防應對

根據美媒《CNN》，隨著中國在其國家主席習近平主政下加大對台施壓，北京不僅頻繁進行實彈演習與模擬封鎖，也持續強調統一立場。面對潛在軍事威脅，台灣政府近年提高國防支出、延長義務役至1年，並調整作戰演訓模式，同時成立民防相關機制，加強全民應變能力。

此外，不少民眾開始學習急救、射擊等技能，民間組織也擴大緊急應變訓練，顯示整體社會對戰爭風險的警覺正在提升。

▲▼由台北101大樓所構成的天際線。（圖／達志影像／美聯社）

▲台北101大樓所構成的天際線。（圖／達志影像／美聯社）

「備案思維」興起　資產外移與雙重國籍成選項

不過，並非所有人都選擇「留下來」。報導指出，51歲、在台北從事金融業的葉先生，早在3年前便於新加坡開設帳戶，並將5分之1資產轉往海外，之後更申請土耳其國籍，為自己與妻子取得第二本護照。

他直言，「發生的機率或許不高，但一旦發生損失會非常巨大，所以需要有B計畫。」他也坦言，當前美國深陷中東衝突，使全球局勢更不穩定，「我們正在看到單極世界開始瓦解」。

葉先生強調，「如果要出國，最重要的就是資金和護照」，顯示部分民眾已將風險管理視為現實課題。

香港與烏克蘭陰影　加劇民眾不安心理

報導指出，這類「預做撤離準備」的想法，部分來自香港經驗。自2019年反送中運動後，大批港人離開，讓「今日香港，明日台灣」的說法在台灣社會流傳；而俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，「今日烏克蘭，明日台灣」的警語再度被提起。

這些國際案例，使部分台灣民眾擔心未來可能面臨類似處境，進一步推升資產轉移與海外布局的需求。

海外置產與移民諮詢暴增　業者：7成與地緣政治有關

在市場層面，相關趨勢也逐漸浮現。在泰國曼谷工作的台灣房仲指出，近期公司接獲的詢問明顯增加，約70%來自對地緣政治感到憂心的台灣客戶，甚至有民眾直言，「覺得自己可能會失去國家」。

移民顧問也觀察到變化。過去台灣人多以美國綠卡或加拿大楓葉卡為目標，但近年轉向「投資換國籍」，例如聖露西亞、萬那杜與阿聯等國，重點在於「分散風險、分散資產、分散身分」。

▲▼國軍漢光41號演習，206旅後備軍人臨戰訓練，105榴砲砲操+教召員演練射擊。（圖／記者李毓康攝）

▲2025年7月，國軍漢光41號演習，206旅後備軍人臨戰訓練，105榴砲砲操+教召員演練射擊。（圖／記者李毓康攝）

「戰或逃」難有定論　專家：民意將影響戰略判斷

然而，是否真的會出現大規模撤離，目前仍難判斷。專家指出，缺乏完整數據顯示有多少人取得第二護照或將資產移往海外，加上民調方法不同，民眾對是否留下作戰的態度差異甚大。

有研究顯示，願意防衛台灣的比例在不同調查中落差極大；另有調查指出，部分民眾傾向「順勢而為」，也有人支持政府決策、或選擇離開。

專家強調，民眾「願戰或願逃」的態度，不僅影響台灣內部士氣，也可能牽動中國與美國對台政策判斷。

逃離並非易事　顧問：戰時恐難順利出境

即便規劃「備案」，實際執行仍充滿變數。移民顧問指出，雖然詢問量在過去兩年翻倍，但若真的爆發衝突，恐怕連搭機離境都困難，「仍需要某種程度的軍事協助」。

也有顧問建議部分客戶考慮馬來西亞等地，作為可透過海路撤離的備選方案，但整體而言，多數規劃仍停留在「預防性布局」。

整體來看，在政府全面備戰的同時，民間出現的「風險分散」行為，凸顯出台海局勢下不同層面的心理與現實考量，也讓台灣社會在「留下或離開」之間，持續進行著一場沒有標準答案的選擇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
SJ演唱會欄杆坍塌3粉絲墜地　厲旭醫院守整晚
伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死
不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算
以為比賽結束糗進場　勝騎士直呼：好尷尬
成人展南下！TAE博覽會「百位AV女優助陣」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

參與營救美飛官！以色列傳派出「2支精銳部隊」　深入敵後滲透

AI美顏修過頭？女議員競選照「騙太大」惹怒選民　她遭開除黨籍

出國搭郵輪注意！全球5大危險港口曝　專家警告：下船前想清楚

普吉島快艇大爆炸！「整艘淪火球」畫面曝　5傷1失蹤遊客驚逃

伊朗稱：成功轟炸「美軍駐科威特部隊」！　無人機襲擊彈藥庫

不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算

伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死　死於美以攻擊

伊朗證實收到停火提案！拒重啟荷莫茲　稱美還沒準備永久停火

亂咬女路人被逮！日89歲老翁上警車突昏迷　「臉色發青」暴斃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

參與營救美飛官！以色列傳派出「2支精銳部隊」　深入敵後滲透

AI美顏修過頭？女議員競選照「騙太大」惹怒選民　她遭開除黨籍

出國搭郵輪注意！全球5大危險港口曝　專家警告：下船前想清楚

普吉島快艇大爆炸！「整艘淪火球」畫面曝　5傷1失蹤遊客驚逃

伊朗稱：成功轟炸「美軍駐科威特部隊」！　無人機襲擊彈藥庫

不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算

伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死　死於美以攻擊

伊朗證實收到停火提案！拒重啟荷莫茲　稱美還沒準備永久停火

亂咬女路人被逮！日89歲老翁上警車突昏迷　「臉色發青」暴斃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

中年男突頭暈、黑矇...就醫發現頸動脈狹窄　醫師提醒中風風險高

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

雙棲應援太操！樂天女孩熊霓「阿基里斯腱撕裂」　醫警告：再跳恐斷掉

垃圾回收只開5小時！住戶「丟不了垃圾」　北市試辦延長時間

快訊／板橋素食店廚房爐子起火　老闆兒子滅火雙手遭燙傷送醫

國1嘉義段紫爆「時速僅18公里」　國道下午3事故影響車流

今永昇太5局好投無緣首勝　小熊牛棚砸鍋遭守護者逆轉

大都會鬆口氣！索托右小腿僅輕微拉傷　是否進IL待觀察

42歲王勝偉升一軍連續19年註冊！陳江和突拿球衣索簽名「愛你喔」

2026「痘痘粉刺精華」推薦10款　平價口碑清單＋挑選技巧一次看

【快給我抓！】小幼貓在籠子還伸手要抓狗耳朵　滿臉堅持超可愛

國際熱門新聞

CNN：台灣政府備戰　民眾規劃「撤離劇本」

油輪載伊拉克原油通過荷莫茲海峽　將在馬來西亞卸貨

飛官攀2千米躲岩縫　美軍斷尾求生炸6機

營救飛官成功！他曝：只有美國辦得到

傳伊朗逾50名高層遭集體擊殺

成功救出受困飛官　川普宣布將開記者會

美伊擬停火45天　調停方警告伊朗最後機會

狂炸巨坑！美軍狠斷伊朗追殺道路

不尋常！北京「大規模管制空域40天」

中國處決販毒法公民　法外交部震驚譴責

川普：美伊周一有機會達成協議

伊朗狂轟鄰國釀反效果！　阿聯：準備好加入美國為首行動

美深入伊朗救人　川普：一度懷疑是陷阱

給伊朗最後期限　川普暗示週二晚間8點」

更多熱門

相關新聞

高市證實：正在安排與「伊朗領袖會談」

高市證實：正在安排與「伊朗領袖會談」

日本首相高市早苗6日在參議院預算委員會明確表示，正積極安排與伊朗領導人的峰會，並強調日本將竭盡所能為中東局勢尋找出路、促成和平。

伊朗宣稱擊落12架美軍飛機！

伊朗宣稱擊落12架美軍飛機！

人妻女老師「色誘13歲少年當男寵」！

人妻女老師「色誘13歲少年當男寵」！

伊朗聲稱擊落美軍C-130　美媒揭真相

伊朗聲稱擊落美軍C-130　美媒揭真相

美飛官獲救驚險內幕曝！僅靠1把手槍防身　

美飛官獲救驚險內幕曝！僅靠1把手槍防身　

關鍵字：

國際焦點北美要聞台灣海峽台海台灣有事

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面