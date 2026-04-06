CNN直擊：台灣政府備戰同時　部分民眾暗自規劃「撤離劇本」

▲2025年7月15日，漢光41號演習實兵演練至第7天，憲兵指揮部凌晨執行「橋梁守備及據點群作戰」實戰化訓練，全線封鎖萬板大橋。（圖／記者呂佳賢攝）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣面對中國軍事壓力持續升高，政府一方面強化國防體系、延長役期並推動民防訓練，展現備戰決心；另一方面，部分民間卻出現「另做打算」的現象，包括將資產移往海外、申請第二本護照甚至布局移居計畫。美媒指出，這股趨勢反映民眾對地緣政治不確定性的焦慮，也讓「留下抵抗或選擇離開」的討論逐漸浮上檯面。

台海風險升溫 政府強化軍備與民防應對

根據美媒《CNN》，隨著中國在其國家主席習近平主政下加大對台施壓，北京不僅頻繁進行實彈演習與模擬封鎖，也持續強調統一立場。面對潛在軍事威脅，台灣政府近年提高國防支出、延長義務役至1年，並調整作戰演訓模式，同時成立民防相關機制，加強全民應變能力。

此外，不少民眾開始學習急救、射擊等技能，民間組織也擴大緊急應變訓練，顯示整體社會對戰爭風險的警覺正在提升。

▲台北101大樓所構成的天際線。（圖／達志影像／美聯社）

「備案思維」興起 資產外移與雙重國籍成選項

不過，並非所有人都選擇「留下來」。報導指出，51歲、在台北從事金融業的葉先生，早在3年前便於新加坡開設帳戶，並將5分之1資產轉往海外，之後更申請土耳其國籍，為自己與妻子取得第二本護照。

他直言，「發生的機率或許不高，但一旦發生損失會非常巨大，所以需要有B計畫。」他也坦言，當前美國深陷中東衝突，使全球局勢更不穩定，「我們正在看到單極世界開始瓦解」。

葉先生強調，「如果要出國，最重要的就是資金和護照」，顯示部分民眾已將風險管理視為現實課題。

香港與烏克蘭陰影 加劇民眾不安心理

報導指出，這類「預做撤離準備」的想法，部分來自香港經驗。自2019年反送中運動後，大批港人離開，讓「今日香港，明日台灣」的說法在台灣社會流傳；而俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，「今日烏克蘭，明日台灣」的警語再度被提起。

這些國際案例，使部分台灣民眾擔心未來可能面臨類似處境，進一步推升資產轉移與海外布局的需求。

海外置產與移民諮詢暴增 業者：7成與地緣政治有關

在市場層面，相關趨勢也逐漸浮現。在泰國曼谷工作的台灣房仲指出，近期公司接獲的詢問明顯增加，約70%來自對地緣政治感到憂心的台灣客戶，甚至有民眾直言，「覺得自己可能會失去國家」。

移民顧問也觀察到變化。過去台灣人多以美國綠卡或加拿大楓葉卡為目標，但近年轉向「投資換國籍」，例如聖露西亞、萬那杜與阿聯等國，重點在於「分散風險、分散資產、分散身分」。

▲2025年7月，國軍漢光41號演習，206旅後備軍人臨戰訓練，105榴砲砲操+教召員演練射擊。（圖／記者李毓康攝）

「戰或逃」難有定論 專家：民意將影響戰略判斷

然而，是否真的會出現大規模撤離，目前仍難判斷。專家指出，缺乏完整數據顯示有多少人取得第二護照或將資產移往海外，加上民調方法不同，民眾對是否留下作戰的態度差異甚大。

有研究顯示，願意防衛台灣的比例在不同調查中落差極大；另有調查指出，部分民眾傾向「順勢而為」，也有人支持政府決策、或選擇離開。

專家強調，民眾「願戰或願逃」的態度，不僅影響台灣內部士氣，也可能牽動中國與美國對台政策判斷。

逃離並非易事 顧問：戰時恐難順利出境

即便規劃「備案」，實際執行仍充滿變數。移民顧問指出，雖然詢問量在過去兩年翻倍，但若真的爆發衝突，恐怕連搭機離境都困難，「仍需要某種程度的軍事協助」。

也有顧問建議部分客戶考慮馬來西亞等地，作為可透過海路撤離的備選方案，但整體而言，多數規劃仍停留在「預防性布局」。

整體來看，在政府全面備戰的同時，民間出現的「風險分散」行為，凸顯出台海局勢下不同層面的心理與現實考量，也讓台灣社會在「留下或離開」之間，持續進行著一場沒有標準答案的選擇。