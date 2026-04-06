清明掃「名人墓」祭品很潮　曹操墓擺頭痛藥...張居正墓前滿是痔瘡膏

▲曹操高陵墓前擺放的布洛芬頭痛藥。（圖／翻攝大象新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸清明連假期間，民眾慎終追遠替家族掃墓外，部分年輕人也趁著假期前往古代名人墓景區旅遊，還應對歷史上名人們的「疑難雜症」對症下藥，形成一種特殊的「祭品文化」。其中，據傳曹操墓所在的高陵博物館前便堆滿的專治頭痛的「布洛芬」和枕頭，明代張居正墓前則是擺滿「馬應龍痔瘡膏」當作供品。

《大象新聞》報導，曹操高陵遺址博物館位於河南安陽，吸引不少遊客遠道而來。館內的供品櫃已成為熱門打卡點之一。與普通墓前鮮花、香燭的尋常祭掃模樣不同，曹操的供品櫃裡擺滿了一盒盒擺放整齊的布洛芬。

▲漢代少年將軍霍去病墓前的零食祭品。（圖／翻攝小紅書）

對此，曹操高陵遺址博物館景區工作人員表示，清明當天前來參觀祭掃的遊客很多，墓前確實有很多布洛芬，每天都有新的人來送，「幾近滿牆的布洛芬是長期積累下來的，我們不會隨意清理遊客送的禮品，只會將它們擺放整齊。」

▲張居正墓前的痔瘡膏。（圖／翻攝微博）

此外，大陸全國各地的「名人墓」也出現許多「花式祭品」。其中，明萬曆年間的「宰相（內閣首輔）」張居正墓前擺滿了「馬應龍痔瘡膏」，根據野史記載，張居正是因為痔瘡手術元氣大傷而去世。

▲北魏孝文帝墓前的錦旗。（圖／翻攝微博）

漢代大將軍霍去病墓前則是擺放著薯片和辣條，只因這位少年將軍死於23歲，大學生們發現正是跟他們一樣同齡人愛吃零食的年紀。至於北魏孝文帝拓跋宏（後改名元宏）墓前竟掛上錦旗，寫著「漢化大使」，也有獎狀寫著「最佳漢化組」，以反映出歷史記載的鮮卑族皇帝，力主推行漢化的行為。