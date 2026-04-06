高雄大賣場女廁驚見可疑小孔！網嚇壞急塞衛生紙　警到場揭真相

▲有民眾在社群平台反映，高雄楠梓某大賣場女廁牆面出現可疑孔洞，擔心是針孔攝影機。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名網友近日在社群平台發文，指稱在楠梓區某大賣場的一樓女廁內發現可疑小孔，懷疑遭到裝設針孔攝影機，消息傳開後引發網友熱烈討論。對此，警方獲報後不敢大意，派員攜帶設備前往現場檢測，最終確認該孔洞只是「螺絲釘」，虛驚一場。

有民眾在社群平台貼文指出，位於楠梓區的大賣場一樓1號門旁，女廁蹲式第二間的牆面發現一個可疑小孔，原PO當下擔心是偷拍設備，緊急先用衛生紙將孔洞塞住，並告知賣場服務人員，事後發文提醒：「有去上過的再自己注意。」

▲▼警方派員前往現場釐清，確認該孔洞為隔壁隔間附掛衛生紙筒的螺絲釘。（圖／記者賴文萱翻攝）

楠梓警分局表示，雖然並未接獲相關正式報案，但看到社群貼文後主動派員攜帶檢測設備前往賣場釐清。經確認，該孔洞是隔壁隔間為了附掛衛生紙筒，在釘掛時因螺絲過長，穿透隔板後留下的痕跡。

警方強調，現場並未發現任何偷拍設備、電子訊號或相關線路，確認該處並無安全疑慮，請民眾無需過度擔心。 同時重申，民眾若在公共場所發現任何可疑物品或孔洞，可第一時間撥打110報案專線，警方將立即派員到場處置。