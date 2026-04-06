民眾黨內鬥升級！李貞秀罵高虹安罪人、罪無可赦　對話截圖曝光

▲李貞秀。（資料照／記者徐文彬攝）

政治中心／台北報導

民眾黨立委李貞秀日前開直播自稱新竹市高虹安收了創黨主席柯文哲700萬，遭黨內人士檢舉後，傳出曾是民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年助理的李，其實是高涉助理費案的「抓耙仔」。孰料，民眾黨前桃園市議員候選人曾姸潔又踢爆，李貞秀曾向她批評高是「民眾黨的罪人」、「罪無可赦」，讓她直言，堂堂大立委，整天在那邊護航酒駕（指林冠年），結果呢時間跟事實證明，真正讓民眾黨受傷的，反而是狼狽為奸的你們倆。

曾姸潔5日在臉書秀出一張與李貞秀的LINE對話截圖。李表示，她至今還認為高虹安是民眾黨的罪人，當初在酒駕風波前就特別打壓黨內的市長提名參選人，非常詭異，且還謊報軍情，讓她認為高罪無可赦的是，完全置黨的利益不顧，所以走到今天高是咎由自取。

▲李貞秀曾在LINE上批高虹安是民眾黨罪人。（圖／翻攝自Facebook／大姸的能源、建築、房地產手札）

曾姸潔說，堂堂大立委，整天在那邊護航酒駕，但這種品行證明兩位道德同等敗壞、物以類聚，失控地罵高虹安，處心積慮想把高拉下來，「拜託，就算來一千個你們加在一起，也抵不過一個高虹安啦！一直說高虹安是台灣民眾黨的罪人？結果呢？時間跟事實證明，真正讓民眾黨受傷的，反而是狼狽為奸的你們倆」。

曾姸潔還說，「要不是酒駕仔跟同頻跳針小號（散文王）一直來鬧我的版面，我真的還不想公開對話耶！因為圖中兩位奇葩思維都已外顯在行為，大家都已經看得到，應該不差這一段對話，所以本來完全沒有想公開」。