嗆川普魯莽！伊朗議長：把美國家庭拖入人間煉獄　中東陷火海

▲伊朗國會議長卡利巴夫。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中東戰火持續，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）透過社群平台X發文表示，美國總統川普跟隨以色列總理納坦雅胡的指示，行事魯莽，把美國每一個家庭拖入「人間煉獄」，整個中東區域也會跟著陷入火海。

伊朗議長反擊川普 將讓中東陷入火海

以色列時報報導，伊朗議長、同時也是前伊斯蘭革命衛隊官員的卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）針對川普威脅作出回應。川普此前表示，若伊朗不全面開放荷莫茲海峽，將會讓伊朗「活在地獄」之中。

對此，卡利巴夫以英文發文，模仿川普口吻提到，「你的魯莽行徑正把美國的每一個家庭拖入『人間地獄』，而我們整個區域也會跟著陷入火海，這全是因為你堅持跟隨納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的指示」，唯一真正解決方案是尊重伊朗人民的權利並結束這場危險遊戲，「別搞錯了，你沒辦法透過戰爭罪行得到任何好處」。

1/ Your reckless moves are dragging the United States into a living HELL for every single family, and our whole region is going to burn because you insist on following Netanyahu’s commands.



Make no mistake: You won’t gain anything through war crimes. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026

批美以開戰理由全是謊言 伊朗誓言報復打擊

面對美以聯手的軍事壓力，伊朗官員抨擊，這場戰爭的基礎完全是建立在謊言之上。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）指出，所謂伊朗追求核武器、對美構成立即威脅，以及戰爭是為了「解放伊朗人民」的說法，通通都是謊言。

巴格赫里強調，川普以為透過恐嚇就能強迫伊朗簽署損害主權的協議，是完全錯誤的盤算，伊朗人並未動搖，有能力進行自我防衛。

半島電視台指出，自戰火爆發的第一天起，伊朗就用行動證明，面對外界揚言要摧毀伊朗國內民用基礎設施、尤其是電廠的威脅，確實有能力發動報復性打擊，屆時痛苦將不限於伊朗，而是擴散至整個區域。

若美以升級攻擊 風險擴散荷莫茲之外

伊朗更暗示打擊荷莫茲海峽以外的關鍵航道。伊朗已故最高領袖哈米尼高級顧問維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）指出，美以兩國中任何一方的單一失誤，都可能嚴重擾亂全球能源流動和國際貿易，若美以進一步挑釁，攻擊目標將不限於荷莫茲海峽。

維拉雅蒂還稱，抵抗勢力認為曼德海峽（Bab el-Mandeb）與荷莫茲海峽具有同等戰略地位，稱美國雖然學到教訓，但顯然還沒搞懂權力地理學。

曼德海峽鄰近葉門，連接紅海、亞丁灣與阿拉伯海，是所有前往蘇伊士運河航運船隻的關鍵要道。與伊朗結盟的葉門反抗軍「青年運動」（又譯胡塞）已表態，準備好隨時襲擊曼德海峽航運聲援伊朗。