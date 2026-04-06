律師大讚魏平政鐵面無私　藍營徵召選彰化「能給地方帶來新氣象」

▲國民黨前考紀會主委魏平政可能被徵召參選彰化縣長。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

面對20226彰化縣長選戰，國民黨擬徵召考紀會前代理主委、律師魏平政；不過，這也引起早表態爭取提名的立委謝衣鳳、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章等人不滿。對此，律師葉慶元昨天（5日）表示，魏平政是非常優秀的律師，擔任國民黨考紀會主委任內鐵面無私，多次對不遵守黨紀的同志開鍘，如果有機會能夠代表國民黨參選彰化縣長，一定能夠給彰化帶來新氣象。

國民黨在彰化縣長人選方面，遲遲未能確定，副主席兼秘書長李乾龍日前到彰化與多位藍營大老研商徵召人選，魏平政獲得多數支持，他近期也已經掛上參選看板。不過，黨內也有反彈聲浪，包括已經表態的謝衣鳯等人，無法接受跳過初選直接徵召。

謝衣鳳表示，讓民調最高者代表參選才是基層最大共識，黨中央必須正視3名縣內同志表態爭取提名，如何整合人力、資源與支持力量，才是勝選關鍵。

不過，葉慶元昨天談起魏平政，給予高度評價。他表示，魏平政是非常優秀的律師，擔任國民黨考紀會主委任內鐵面無私，多次對不遵守黨紀的同志開鍘，如果有機會能夠代表國民黨參選彰化縣長，一定能夠給彰化帶來新氣象。

對於謝衣鳳，葉慶元表示，她其實非常優秀，問題在於她的家族已經決定支持她弟謝典霖續任議長，不可能同時姐弟兩人一人當縣長，一人當議長，這太荒謬。

葉慶元說，謝衣鳳如果堅持參選，就算黨內初選民調第一，最後在大選中勢必跟弟弟兩敗俱傷，因此還是期待謝委員能夠有大智慧，創造多贏的局面。