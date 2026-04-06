國5北向上午起湧車潮　省道10處易塞路段一次看

▲國道預估路況。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為清明節連續假期收假日，高速公路局預判，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林。至於省道路段，公路局則預估，全日共有10路段將湧現車潮。

高公局表示，昨天全日交通量為112.4百萬車公里，為年平均平日1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日1.2倍，昨天下午國道壅塞路段包括國1南向頭屋至銅鑼（大客車火燒車），北向大林至斗南、西螺至彰化、新竹系統至湖口；國3北向斗六至竹山、後龍至西濱、茄苳至寶山、高原至大溪；國5北向宜蘭至坪林。

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高公局指出，昨天除國3北向大山至西濱於凌晨1時紓解、國5於凌晨2時紓解外，其餘路段於晚間11時後大致順暢。至於今天凌晨0至5時交通量為8.2百萬車公里，為年平均平日2.1倍；預估今天交通量為111百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為11.6百萬車公里，今天相關疏導措施包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局指出，依據中央氣象署預報，今天隨著鋒面接近，上午中部以北地區會有局部較大雨勢，南部有零星短暫陣雨，東半部有不定時局部短暫陣雨，預判上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林。

▲國道疏導措施。（圖／高公局提供）

另外，公路局也說，今天收假將湧現返回工作地車潮，預估易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段，如台65線銜接國道3號土城交流道路段、台64線銜接國道3號中和交流道路段、台74線台中環線銜接國道3號霧峰交流道路段、台86線仁德系統交流道路段、台88線鳳山至五甲西向路段。

主要城際道路，如台61線香山至鳳鼻及中彰大橋北向路段、台9線蘇花路廊及南迴公路北向路段、台1線水底寮至楓港北向路段；觀光風景區，如台2線萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段等。