張雪直言沒補助「一個子兒都沒有」惹議　改口稱：政府搭好舞台就很棒了

▲張雪機車創辦人張雪開直播回應「一個子兒都沒有」。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸摩托車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽奪冠後，成為民眾追捧的新一代「中國之光」。然而，創辦人張雪被問及是否受到政府支持時，卻直言「一個子兒（一個銅板）都沒有」，引起民眾熱議。對此，張雪急開直播緩頰稱，「政府只需要把舞台搭好就很棒很棒了，剩下的就是企業應該去做的努力。」

《紅星新聞》報導，4月4日深夜，張雪發視頻回應關於「一個子兒都沒有」的這個梗，「我當時心裡想的是，我沒有拿過政府的錢，然後要說實話，也想裝一下，你看我自己就能幹這麼酷的事情。」

▲張雪機車世界賽事奪冠後成為新「中國之光」 。（圖／翻攝齊魯晚報）

張雪日前在接受媒體採訪時，有記者提問，「作為一個外地人，來到重慶創業，在創業過程當中，咱們重慶給了您哪些政策、產業鏈，或者人才的支持呢？」

張雪一度反問，「我說真的還是說假的啊？」並在確認可以「說真的」之後，爽快表示，「沒有！一個子兒都沒有！」這番回答也引起民眾熱議，不少網友更留言稱，「太誠實了。」

不過，在話題逐漸延燒之際，張雪也緊急開直播回應，他提到，「政府只需要把舞台搭好就很棒很棒了，剩下的就是企業應該去做的努力。」

至於選擇重慶創業，張雪強調，因為重慶是摩托車，特別是高性能重機配套資源最豐富的地方，行業人才也很充足，「正因為重慶有這麼好的土壤，我們才有可能在兩年之內取得今天這樣的成績。」