伊朗宣稱擊落12架美軍飛機！　嘲美國怕丟臉「自轟戰損飛機」

▲伊朗稱，美軍為怕使川普蒙羞，自行炸毀戰損戰機。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗軍方5日宣稱，自3日以來已擊落12架美軍飛機，並指美軍為掩蓋敗跡、避免「讓川普蒙羞」，主動轟炸銷毀己方被擊落的戰機殘骸。一名知情的地區情報官員則透露，美軍實際上是因技術故障而炸毀了2架運輸機，並非出於作戰考量。

美軍一架F-15E3日在伊朗遭擊落，機上兩人隨即彈射逃生，但其中一人一度下落不明。伊朗隨即發出高額懸賞，要活捉該名飛官，而美軍即刻啟動救援行動，最終成功在將其救出。

美國強調，這起任務並未造成任何士兵傷亡，僅2架負責載運的運輸機因受困伊朗境內，因此就地將其炸毀，以防軍事科技落入德黑蘭手中。

伊朗武裝部隊中央司令部發言人哈塔姆·安比亞6日宣稱擊落12架美軍戰機，包括1架F-15E戰鬥機、2架C-130運輸機、1架A-10攻擊機、4架黑鷹直升機、2架小鳥直升機，以及2架MQ-9死神無人機。

伊朗武裝部隊同時也公開了更多美軍救援細節。安比亞表示，美軍在黎明時分派遣多架軍機強行進入伊朗領空，意圖展開救援行動，不過伊朗隨即動用電子戰技術與現代化防空系統予以反制，成功迫使多架被擊中的美軍飛機緊急降落於伊斯法罕以南地區。

他更直指，當伊朗部隊將美軍救援隊團團包圍後，「蒙羞的敵人」選擇對己方已落地的飛機及武器裝備展開密集轟炸，目的是銷毀現場證據，避免給美國總統川普及其軍隊的威望帶來難以挽回的恥辱。

儘管如此，一名要求匿名的地區情報官員透露，美軍之所以炸毀兩架運輸機，是因為執行任務時遭遇技術故障，被迫調派額外飛機完成撤離任務，事後才對留在當地的受損機體進行銷毀處置，以防敏感裝備落入對方手中。