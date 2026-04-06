美伊自信爆表！紐時警告F-15E擊落事件「恐讓戰火危險升級」

▲伊朗擊落美軍F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機，以及美軍隨後成功救援的行動，恐導致戰況升級。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》報導，伊朗擊落軍機與美國救援行動，讓雙方都宣稱獲得勝利，但這份自信可能進一步導致局勢升級，也讓美伊陷入更加「危險大膽」的狀態。

美戰機擊落危機 各自宣布勝利

伊朗官媒5日公布美軍戰機燒毀殘骸照片，並宣稱3天內擊落3架美國飛機是一場「神聖恩典」的勝利。國會強硬派議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）轉發報導，並嗆聲美國將被徹底擊垮。

美國總統川普卻也信心大增，誇口美軍如何完成一場高風險的地面行動，並用粗魯措辭威脅打擊伊朗發電廠及橋梁，「週二（4/7）將是伊朗的發電廠日跟橋梁日，所有行動一次到位。到時候場面將前所未見！！！」此外，他爆粗口痛批伊朗領導人是「瘋狂的渾蛋」，再度要求開放荷姆茲海峽，「否則你們將活在地獄中！等著瞧吧！讚美真主。」

▼川普上傳美軍空襲伊朗畫面。（圖／翻攝自Truth Social）

美伊都自認占上風 局勢升級危險陷阱

《紐約時報》指出，如果川普的最後通牒付諸行動，襲擊橋梁或發電廠恐讓逾9000萬伊朗平民陷入黑暗，並且構成戰爭罪。伊朗也威脅打擊波斯灣國家的類似戰略資產以進行報復，外界推測目標可能包括海水淡化設施或油氣設施。這種局勢升級可能為該區域數百萬平民帶來災難性影響，並為已經非常動盪的市場與全球經濟帶來更大破壞。

國際危機組織（International Crisis Group）伊朗計畫主任瓦伊茲（Ali Vaez）警告，由於雙方都自認為占據優勢，外交解決方案的可能性微乎其微，「從現在這個時間點開始，這場戰爭將比之前更加危險。」他解釋，這正是「任務偏離」（mission creep）的典型升級陷阱，雙方都相信只要加強打擊與加大壓力，最終就能迫使對方屈服。

▼伊朗國家媒體公布美國F-15的碎片。（圖／路透）



川普更有自信 伊朗1行為應警惕

另一個問題是，這次在伊朗境內成功的救援行動，是否鼓勵川普嘗試更高風險的行為，例如派遣少量地面部隊登上荷姆茲海峽的島嶼，或派遣特種部隊奪取伊朗高濃縮鈾以遏止其核計畫。

不過觀察人士警告，伊朗如今多次展現他們有能力對美國戰機發動攻擊，這應該讓華府在進一步升級戰爭之前有所警惕。