有錢別亂花！外媒點名「退休族10大後悔消費」恐掏空養老金

▲退休生活的理財規畫至關重要。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

退休理財至關重要，外國財經新聞網站《FinanceBuzz》整理出「退休族最容易後悔的10大消費項目」，幫助讀者審視花錢習慣、保住養老金。

▼《FinanceBuzz》整理出「退休族最容易後悔的10大消費項目」。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

1、購置第二棟房產



「買第2間房」成為最多人後悔的消費榜首。除了龐大購屋成本，水電費、房屋稅、維護費用往往侵蝕退休積蓄，若非位於黃金地段，出租收益也難以預期。

2、買遊艇



業界流傳一句玩笑話，「船主一生中最快樂的兩天，一是買船當天，二是賣船那日。」儘管擁有一艘遊艇可能帶來愉悅時光，滿足興趣及熱情，但燃料、停泊、保養等費用加總，往往遠超預算。

3、購買夢幻豪車



除了高昂的車價本身，豪車的保養費用就比一般汽車更貴，保險費、維修費等支出也很驚人。

4、豪華旅遊



如果期待把握退休生活四處旅遊，不妨努力制定更經濟實惠的旅遊計畫，例如稍微降低住宿規格、善用里程數與信用卡累積點數等。

5、翻修現有住宅



退休生活固定收入有限，裝修工程應該逐項推進，確認預算充足再展開下一階段。

6、度假式退休社區



一些人可能夢想退休後住在氣候溫暖、靠近海邊的高級退休社區，但這種度假式的新鮮感可能在入住幾年後消失殆盡，而高級退休社區的費用，長期累積下來卻相當可觀。

7、網路購物



退休後閒暇時間增加，往往助長網購衝動，小額消費聚沙成塔，同樣不容小覷。專家建議，可以為自己設定每月的網購預算，避免衝動消費。

8、高額壽險



若子女已成年、房貸已還清，高額壽險保單的必要性值得重新評估，可考慮改保保障較低的保單節省開銷。

9、換更大的房子



許多人退休後希望享受更寬敞舒適的居家空間，卻忽略了大房子意味著水電、冷暖氣、景觀園藝的固定支出更高，添購家電或家具的費用也須納入考量。

10、電子產品



有些人或許因為常待在家，想要布置更高級的音響、電視、電腦，但這些產品可能很快推陳出新，因此在考慮升級時建議仔細研究做功課，找到最划算的購買方案。