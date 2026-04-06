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告別中二帳號！Google宣布Gmail開放更改地址　功能、資格一次看

（示意圖／Pixabay）

▲Google開放Gmail改名，不少人的「黑歷史」終於可以換掉了。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

第一次使用Gmail的時候要取ID，大多數人通常沒想到，小時候亂創的帳號可能要跟著自己一輩子，長大後報出Gmail都會感到有點「羞恥」。但好消息來了，Google執行長近日宣布，Gmail將正式開放更改電子郵件地址的功能，有機會解決許多人長年以來使用「過時」或「尷尬」帳號名稱的困擾，讓用戶無需重新註冊帳號或手動搬移資料，即可輕鬆換上更專業、更符合現狀的郵件地址，且原有的所有郵件與服務數據皆會獲得保留。

根據外媒《People》報導，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）在社群平台X貼文中幽默表示，「2004年是個好年份，但你的Gmail郵件地址不需要被困在那一年。」他指出，無論是用戶當年因趣味而設的搞怪名稱，或是帶有時代感的舊稱，現在都能透過Google帳戶設定變更為任何可使用的名稱。更重要的是，用戶更改地址後仍會保有舊的使用者名稱，未來甚至可以選擇同時以新舊兩組帳號進行登入，大幅提升了帳號管理的靈活性。

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這項新功能目前正採取分階段開放，雖然全球尚未同步上線，但Google官方表示，很快將普及至所有用戶。然而使用者若想確認自己是否已具備變更權限，可點擊Gmail視窗右上角的個人頭像，進入「管理您的 Google 帳戶」，接著點選左側選單的「個人資訊」，並進入「電子郵件」分頁進行檢查。若功能已對該帳號開放，點擊目前的地址並驗證密碼後，系統即會顯示變更選項。

針對用戶最擔心的資料轉移問題，Google強調，變更過程仍會維持資訊的完整與無縫接軌，未來即便寄件者將電子郵件寄往舊的地址，信件仍會自動顯示在新地址的收件匣中。此外，包含 Google地圖、YouTube及雲端硬碟（Drive）在內的所有服務，其原有的照片、個人偏好與郵件數據皆不會受到影響，且用戶能自由選擇使用新舊任一帳號登入上述各項服務。

不過，在使用這項新功能時仍有幾點限制需要注意。據Google官方說明，雖然用戶可以隨時切換回舊的電子郵件地址，但一旦完成變更，在接下來的12個月內，系統將不允許該帳戶再次建立另一個以gmail.com結尾的新郵件地址。這項規範旨在防止帳號名稱被頻繁佔用，建議用戶在決定新的郵件名稱前，務必審慎考慮。

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