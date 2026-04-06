鄭習會前夕　WSJ：中國罕見劃設大範圍、無限高飛航限制區達40天

▲解放軍東莞艦、安慶艦入列東部戰區 現役「055型驅逐艦」達10艘。（圖／翻攝央視）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文明天（7日）將啟程訪問中國大陸，預計10日與中共中央總書記習近平展開「鄭習會」。不過，在此之前，華爾街日報6日指出，中國採取了不尋常的舉措，在沒有提供任何說明下，將大片近海空域劃設爲保留區，保留空域也沒有設定垂直高度上線，標示為地面到無限高，且時程長達40天，本次發布的警告根過去通知中國軍事演習的警告類似，只是演習通常天數不會這麼長。

華爾街日報指出，本次警告從3月27日起生效，持續至5月6日，這類警告的正式名稱為「飛航任務公告」（Notice to Air Missions，簡稱 Notam），旨在通知飛行員和航空當局有關臨時空域危害或限制的資訊。

史丹佛大學「海光計畫」（SeaLight）主任鮑爾（Ray Powell）表示，這次特別值得關注的是，從地面到無限高的空域限制結合了長達40天的異常持續時間，而且沒有任何已宣布的演習，這意味著這不是一次個別演習，而是一種持續性的作戰戰備態勢，而且中國顯然認為無需對此做出解釋。

另外，根據美國聯邦航空總署（FAA）提供的資訊，中國劃設的保留空域總面積大於台灣本島，涵蓋上海南北兩側的近海空域。這些區域從面向南韓的黃海，向南延伸至面向日本的東海海域。

一位台灣資深安全官員表示，台灣官方認為，中國正趁美國注意力被中東衝突分散之際，把握機會擴大其現役軍事存在。這名官員表示，此次空域劃設，中國意圖嚇阻美國盟友，並削弱美國在印太地區的軍事影響力。

華爾街日報指出，這些發展伴隨著多個對中國具有政治意義的事件，川普總統與中國領導人習近平原定於4月1日前後在北京舉行峰會，但該峰會已推遲至5月中旬；同時，習近平已邀請台灣最大在野黨、國民黨主席鄭麗文訪問中國，此行預定於週二啟程，預計最終將在北京與習近平會晤。

華爾街日報表示，美國國會代表團近期訪問了台灣、日本和南韓。在台灣，美國參議員敦促台灣立法院儘速通過大規模軍事預算，以透過對美軍購來強化台灣防衛能力。在川普政府批准對台110億美元軍售後，中國軍方於去年12月底在台灣周邊舉行大規模演習，命名為「正義使命2025」，並稱其為「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴厲警告」。

專門記錄中國軍事活動的研究組織PLATracker創辦人路易斯（Ben Lewis）指出，過去18個月內，中國在同一段海岸線至少四度發布過類似的保留空域，但持續時間較短，通常為3天。他表示，這次較長的時間窗口可能意味著中國軍方正在「為春季訓練預留調度彈性」，但樂百恩也指出，當前的政治氛圍可能不利於中國進行大規模軍事演習。

「考慮到鄭麗文本週即將訪中，以及川普總統下個月的訪問。」他表示，「就目前來看，我預期不會出現任何重大演習或局勢升溫」。