潤餅別常溫放超過2小時！　醫警告「退冰直接吃」也危險

▲潤餅忌常溫擺放逾2小時。（圖／記者吳世龍攝）



記者張靖榕／綜合報導

清明節除了掃墓，吃潤餅也是習俗之一。不過醫師提醒，潤餅應「現包現吃」，若外帶建議2小時內食用完畢，若冷藏後回溫吃，可能導致食物中毒，嚴重甚至可能需要送急診治療。

食材室溫存放成細菌溫床

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胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤在臉書粉專「腹內的日常 吳宗勤醫師」指出，潤餅內餡食材種類多且含水量高，若長時間置於常溫，容易成為細菌滋生的溫床。他分析常見配料的潛在風險，包括高麗菜、豆芽菜若川燙後未完全脫水，可能加速細菌繁殖；紅糟肉、豆干、蛋酥等高蛋白食材，在室溫下更容易讓細菌快速倍增。

此外，潤餅皮若放置過久，可能滋生「仙人掌桿菌」，花生粉若受潮則可能產生致癌的「黃麴毒素」，糖粉吸濕後也會讓餅皮變軟，加速整體腐敗。吳宗勤提醒，將潤餅冷藏後再取出回溫食用，同樣可能因反覆進出危險溫度帶而提高風險。

針對食物中毒的定義，吳宗勤表示，只要食用含有病原菌、毒素或化學物質的食物，導致腸胃或全身不適，即可稱為食物中毒；在台灣，若2人以上食用相同食物後出現類似症狀即可認定。不過像肉毒桿菌或某些化學中毒，即使僅1人發病也成立。

醫師建議出現症狀後的處理方式

吳宗勤也整理常見致病菌與症狀，包括金黃色葡萄球菌常引發快速嘔吐與腹痛，沙門氏菌多來自雞蛋與肉類，可能導致發燒與帶血腹瀉；仙人掌桿菌則常見於澱粉類食物放置過久；腸炎弧菌則與海鮮相關，會造成腹痛與水瀉。

若出現疑似食物中毒症狀，吳宗勤建議先補充電解質飲品，以防止腹瀉造成脫水；若嘔吐嚴重，可暫時禁食1至2小時讓腸胃休息。他指出，除非腹瀉嚴重影響生活，否則不建議隨意服用止瀉藥，因為腹瀉本身是身體排除病原的機制；抗生素則僅限於嚴重感染，需由醫師評估使用。

他也提醒，若出現持續高燒、糞便帶血、嚴重脫水或劇烈嘔吐等情況，應立即就醫，以免延誤治療時機。