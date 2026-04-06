還有強對流！　「鋒面掃全台」時間曝

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周二鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，仍有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）發生的機率，南部地區亦偶有局部短降雨。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鋒面將北退至北部海面，雲系掠過中部以北，有局部陣雨或雷雨，雨勢較大，應注意，南部亦有局部短暫陣雨的機率；降雨範圍逐漸向北縮小，今晚北部才漸脫離。

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▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



周二鋒面再南移

吳德榮說，最新模式模擬調整為，周二鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，仍有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）發生的機率，南部亦偶有局部短降雨，北台轉涼；周三鋒面減弱，局部短暫降雨逐漸停歇，各地好轉，氣溫升，白天偏熱。

吳德榮指出，周四至下周三南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定，白天熱如盛夏，慎防連日高溫，要注意防囇；期末各國模式仍有差異，且持續調整，應密切觀察。

吳德榮分析，此外，各國模式持續模擬，期末在關島東南方有熱帶擾動發展，各國模擬的動向亦皆難以脫離「4月颱不侵台」，氣候資料所顯示的鐵律。