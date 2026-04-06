「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

▲立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

民進黨2026年台北市長布局遲未明朗，黨內傳出可能徵召立委沈伯洋參選，選對會預計4月7日開會討論；消息曝光後，引發黨內外熱議與分歧聲浪，有人看好其戰力，也有人質疑在現有選民結構下勝算有限。網紅徐閉也反對，並建議可改推立委范雲，結果許多網友紛紛表示認同。

范雲比沈伯洋更適合代表民進黨參選台北市長？

網紅徐閉公開表態反對沈伯洋出戰台北市長，她認為，在台北市目前政治版圖下，若沈伯洋得票能與前衛福部長陳時中當年選戰成績相當，「就該偷笑了」，顯示選情並不樂觀。

徐閉同時提出替代人選，指出立委范雲或許是更合適人選。她表示，范雲過去在社民黨時期曾有意角逐台北市長，並曾代表綠社盟參選台北市立委，「我在造勢現場看過她和民眾互動，意外親民而且很會聊天」，因此認為具備一定選戰潛力。

范雲形象佳 網友紛表贊同

相關言論也在網路上引發討論，不少網友表示支持改推范雲，認為其形象親和、口才表現佳，有助於吸引特定選民族群；也有人提及其他人選如前立委陳柏惟（3Q），「3Q跟范雲，反正他們兩個都沒有包袱，反而趁這個機會更能提升能見度，而且可以完全打亂蔣的節奏」、「范雲真的可以」。

不過，也有聲音認為，民進黨在台北市選戰面臨結構性劣勢，無論推派誰參選，都需整合資源與強化策略，才能提升競爭力。