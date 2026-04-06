今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

▲今天是「觀音生」。圖為香火鼎盛、主祀觀音菩薩的新竹竹蓮寺。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是農曆2月19日，為觀世音菩薩誕辰。清水孟國際塔羅小孟老師分享「觀音生」5大禁忌，像是不要跟菩薩求太多慾望的事物；另外，生肖屬「豬、羊、雞」拜菩薩能被加持發大財。

觀音生5大禁忌

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1、 要拜素果

最好當季水果，水果數目要單數，因正神為單，單數為陽。

2、拜菩薩不可奇裝異服

或穿太暴露，儘量端莊。

3、拜菩薩不可大聲說話

儘量輕聲細語，用平常心祭拜最好。

4、不要跟菩薩求太多慾望的事物

求太多菩薩會有壓力，儘量平常心祈求，告訴自己有就有、沒有就沒有，一切讓菩薩安排。

5、儘量不要拜葷食

要拜素食，對菩薩最好。

3生肖拜觀音能被加持發大財

Top 3：屬雞

說不定你拜完觀音菩薩，能用不同方式增加財富。建議可考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，且每個月固定投入，不要給自己太大壓力追市場報酬，慢慢投資有獲利產生。

Top 2：屬羊

拜完觀音菩薩之後，正財運說不定會開始大旺，可將多的資金拿來投資。若已有熟悉的投資模式，且一直都是正向的結果，可保持這樣的習慣去經營。若之前不太理想，建議改變新的理財方式，可用小額慢慢投資，找到最適合的理財方式。

Top 1：屬豬

拜完觀音菩薩之後，可向理財專家學習理財方式，或可用一些方法判斷市場情況，幫助你更精明思考，對你有利的標的物。另外，由於物慾較強，建議有多的資金就拿去投資，就不會亂花錢，對荷包更加分。

觀音生適合拜拜時間點

早上9時至下午1時，拜完觀音菩薩之後，說不定會有感應。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。