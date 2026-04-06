台灣人口結構快速惡化！　國發會估2065年提前跌破1200萬人

▲台灣生育率低。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

台灣總生育率持續探底，跌幅遠超官方預期。國家發展委員會（國發會）預計於8月公布最新人口推估，將首度採用「超低生育率」模型。若依2025年總生育率僅0.695人推算，原先預估2070年人口減半的時程將再提前，台灣人口恐在2065年前後就跌破1200萬人大關。

超低生育率 台灣人口結構快速惡化

[廣告]請繼續往下閱讀...

人口結構同步惡化。國發會最新內部評估顯示，中高齡勞工（45至64歲）占比將明顯上修，原預估2070年為55.9%，最新推估將突破60%，意味勞動市場年齡結構快速老化。

近10年來生育率崩跌

更關鍵的是扶養壓力加劇。過去推估需至2070年，扶老比才會突破100%，也就是1名工作年齡人口需扶養1名高齡者；但在生育率急降情況下，這一臨界點將提前出現，社會負擔顯著加重。

官員指出，2025年總生育率跌幅超出預期，將直接衝擊未來勞動力供給。約15年後進入職場的年輕人口，將比原預估減少約20%，對產業發展與經濟動能構成壓力。

此外，近10年來生育率持續下降且呈加速趨勢，使中高齡勞工占比曲線更加陡峭。面對勞動力短缺與高齡化壓力，政府內部已開始討論是否延後現行65歲的法定退休年齡，以因應未來人口與就業市場變化。

整體而言，低生育與高齡化的雙重挑戰正加速到來，人口結構轉變不僅影響勞動市場，也將牽動財政、社會福利與長期經濟發展，政策調整迫在眉睫。