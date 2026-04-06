快訊／全台變天！　7縣市大雨特報

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今日全台變天，7縣市大雨特報！中央氣象署表示，周二鋒面影響及東北季風增強，中部以北及東北部有短暫陣雨或雷雨，北部有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

7縣市大雨特報

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基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣

氣象署今天清晨發布「大雨特報」，鋒面接近，易有短延時強降雨，今日苗栗以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



今鋒面接近轉不穩定

氣象署說，今天隨著鋒面接近，清晨至上午中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率，南部亦有零星短暫陣雨，東半部有不定時局部短暫陣雨，白天起南部轉為多雲，午後山區則有局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，至於氣溫方面，預測新竹以北及宜、花高溫約27度，苗栗以南及台東可達30、31度，至於各地低溫約19到23度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

周二全台有雨

氣象署提醒，周二鋒面影響及東北季風增強，中部以北及東北部有短暫陣雨或雷雨，北部有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署表示，周三東北季風減弱，清晨北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，白天起東半部仍有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；周四至周日天氣較穩定，午後山區有零星短暫雷陣雨。