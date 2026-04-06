高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

▲ 高雄春捲中毒案擴大，通報人數飆至67人。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

高雄正義市場春捲疑似引發集體食物中毒事件持續擴大，衛生局5日前往稽查，業者雖強調所有餡料皆為現場烹調、當日製作，不應出現問題；然而專家指出，即便食材已煮熟，若長時間放置於不當溫度，仍導致食物降溫落在危險溫度帶，細菌因此快速孳生。

食物溫度降至7至60度 就容易大量孳生細菌

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對於事件原因，營養師劉學民在臉書「營養師Couple食記」發文指出，清明節常見的潤餅（春捲）餡料包括高麗菜、豆芽菜、豆干、蛋皮及花生糖粉，雖然多數食材均經加熱處理，但若提前製作後放置過久，當溫度降至7至60度之間的「危險溫度帶」，就容易讓細菌大量繁殖。

劉學民進一步指出，豆干與雞蛋因蛋白質含量高且含水量多，屬於較高風險食材，其中雞蛋更可能帶有沙門氏桿菌，一旦保存不當，容易成為食物中毒的來源。

食物中毒人數擴大至67人

高雄市衛生局統計，截至5日下午4時，全市已有9家醫療院所通報相關病例，受影響人數由原先41人增加至67人。其中8人因嚴重腹瀉與脫水導致身體虛弱，已安排住院治療，另有10人留院觀察，其餘患者則持續追蹤中。

最多裁罰新台幣2億元 最低6萬

稽查人員5日前往正義市場進行調查，現場已無前一日剩餘食材，衛生局已抽驗春捲皮、花生粉、糖粉與環境檢體，並採集8件人體檢體送驗，以釐清感染源。若最終確認違反《食品安全衛生管理法》，最高可裁罰新台幣2億元，最低也將面臨6萬元罰鍰。