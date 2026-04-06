油輪載伊拉克原油通過荷莫茲海峽　將在馬來西亞卸貨

▲荷莫茲海峽附近一艘貨船。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

在伊朗對部分船隻放行後，一艘裝載伊拉克原油的油輪已成功通過靠近伊朗海岸的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。伊朗4日宣布對伊拉克豁免通過這條重要海運航道的任何限制。

伊朗「放行」伊拉克原油油輪 估4月中抵馬來西亞

路透社報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）與能源情報公司Kpler資料顯示，這艘名為「海洋雷霆號」（Ocean Thunder）的油輪，於3月2日裝載約100萬桶巴斯拉重質原油（Basrah Heavy），預計將於4月中旬抵達馬來西亞邊佳蘭（Pengerang）卸貨。

報導指出，該油輪由馬來西亞國家石油公司（PETRONAS）旗下Petco租賃。兩名知情人士透露，這艘船是伊朗批准通過海峽的7艘與馬來西亞相關船舶之一，但因未獲授權公開發言，消息來源未具名。

馬來西亞證實

馬來西亞方面亦證實相關安排。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）上月表示，經與伊朗官員會談後，德黑蘭同意讓馬來西亞船隻通行該海峽。隨後，馬來西亞外交部長也指出，包括PETRONAS、Vantris Energy及馬來西亞國際船運公司（MISC）相關的7艘船舶，正在等待通行許可。

在2月底美國與以色列對伊朗發動空襲後，伊朗曾實質封鎖荷莫茲海峽，導致全球能源運輸受到嚴重影響。之後伊朗表示，將允許與美國或以色列無關的船隻通行，作為調整措施。

近期已有多艘船舶成功通過，包括3艘由阿曼經營的油輪、1艘法國貨櫃輪，以及1艘日本燃氣運輸船，顯示該海域航運正在有限度恢復。