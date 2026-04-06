伊朗狂轟鄰國釀反效果！　阿聯：準備好加入美國為首行動

▲卡達能源公司的液化天然氣生產設施遭到伊朗飛彈攻擊。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

在伊朗持續對鄰國發動空襲之際，阿拉伯聯合大公國高層示警，德黑蘭的區域戰略反而將強化美國與以色列在波斯灣的影響力，並表態阿聯已準備好加入任何由美國主導的行動，以確保關鍵航道安全。

伊朗惹怒周邊國家 美國角色反變更重要

法新社報導，阿聯總統顧問加爾加希（Anwar Gargash）指出，「伊朗的策略其實將使美國的角色更加具體…不會使其減弱」，並表示區域局勢發展將使以色列在波斯灣地區的影響力「日益顯著，而非減少」。

波斯灣國家近一步介入衝突可能性加大

他進一步證實，阿聯已準備好「加入任何以美國為首，或國際間的行動」，以確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航行安全。該海峽為全球能源運輸命脈之一，戰事爆發後航運受阻，對國際市場影響深遠。

另一方面，阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，位於阿曼灣（Gulf of Oman）的重要港口柯法干港（Khor Fakkan）發生攻擊事件，沙迦邦（Sharjah）當局已展開應對處置。目前尚無人員傷亡通報。

報導指出，隨著伊朗對波斯灣周邊國家的軍事行動升高，區域安全風險持續擴大。阿聯此番表態，顯示波斯灣國家可能進一步介入衝突，並與美方形成更緊密的軍事合作。

整體而言，在伊朗軍事行動與區域回應升溫之下，中東局勢正朝向更廣泛國際化發展，荷莫茲海峽安全與能源運輸穩定成為各方關注焦點。