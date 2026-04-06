▲高雄春捲中毒案擴大！通報人數飆至67人，衛生局勒令停業7天。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者董美琪／綜合報導

高雄市近日疑似發生食物中毒事件，源頭疑與當地春捲有關。根據高雄市衛生局最新資料，截至5日下午4時，已有9家醫療院所通報，共計67人出現症狀。衛生局已要求相關業者立即停業7天，若業者未遵守停業命令仍繼續營業，將依法處以罰款。不過事發後，業者第一時間一度拒絕停業，還反問「查錯了誰要賠？」

高雄一名網友在網路上分享經驗，表示家人於4日早上前往正義市場購買春捲，當天中午全家6人食用後，下午開始出現身體不適。原PO指出，自己從晚上肚痛腹瀉短短4小時內就拉了十多次，最終全家於5日凌晨緊急前往高雄長庚醫院就診。

原PO抵達急診後發現，現場已有十多位民眾因食用同一家春捲而出現上吐下瀉症狀。對此，他表示無奈，並強調醫院已協助通報疑似集體食物中毒事件，同時質疑是否能向業者索賠，並感嘆「清明節吃潤餅習俗從今日剔除」。

高雄市衛生局證實，截至5日上午11時，已收到三家醫院通報，共41名患者，皆於4日上午11時後食用該市場攤位販售的春捲。最早發病時間約為4日下午3點30分，患者多出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心及發燒等腸胃不適症狀。衛生局表示，其中30名患者經就醫後已返家休息，其餘持續治療觀察，生命徵象穩定。

衛生局於5日一早派員前往攤位稽查，立即依法要求停業等待調查。現場僅剩春捲皮，無前日剩餘食材，抽驗春捲皮、花生粉、糖粉、冰塊等食材，以及砧板、刀具等環境檢體共2件，並採集員工與患者檢體8件，檢驗結果將釐清病因。若查證違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，將處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

高雄長庚醫院表示，院方共收治19名患者，多數出現發燒、嘔吐及腹瀉症狀，已依規定通報衛生單位。目前經醫療處置後，有3人留院觀察，其餘患者已返家休養，整體狀況穩定，醫院將持續關注患者康復情形。

疑似事件攤位為當地經營約40年的老字號春捲攤。5日一早，業者在衛生局突襲稽查下，一度表示不願停業，強調所有餡料當日現煮並冷藏保鮮，並稱過往從未發生食安問題。業者態度強硬，「若調查結果不是我們，損失誰負責？」最終在要求出示公文後才配合調查。