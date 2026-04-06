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饒河夜市「賣澱粉腸」爆食品未送驗炎上　店家道歉緊急停業

▲▼黑心小吃「中國澱粉腸」入侵台灣 業者自爆原料未送檢 全網炎上。（圖／翻攝自threads）

▲饒河夜市「賣澱粉腸」爆食品未送驗炎上，店家緊急道歉停業。（圖／翻攝自threads）

記者趙蔡州／綜合報導

因抖音、小紅書的關係，台灣近年掀起中國小吃熱，一對情侶在台北市饒河夜市開設「澱粉腸」攤位，號稱是「台灣第一間澱粉腸」，不料近日他們販售的產品在宣傳時引發爭議，包含先前聲稱配方純手工，後來直播中卻說來自加工廠，甚至自爆產品未送驗，引發食安疑慮。對此，業者5日表示，已將產品送驗，報告出來前將暫停營業。

一對年輕情侶今年3月起陸續在IG、Threads發文，預告將在饒河夜市開設「台灣第一間澱粉腸」，更在4月3月發布攤位開幕的宣傳影片，除了公開烤澱粉腸的實際操作場景外，也在內文強調「配方都是自己研究的手工澱粉腸」，

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消息曝光後引發外界憂慮，甚至有網友質疑「澱粉腸」來源，儘管業者4日特別直播回應網友疑問，卻反而引發信任危機，原因是業者先前宣傳時主打澱粉腸是40％雞肉且手工製作，直播中卻改口說是60％雞肉、由食品工廠代工，甚至業者還在直播中自爆，產品並未送食品安全檢驗。

對此，業者5日再次發布聲明，強調已聯繫廠商安排送驗，在檢驗報告出來之前，將暫停營業與販售，待報告結果確認後，再公告後續安排，「這次引起這麼大的風波，真的很抱歉，也很感謝大家給我們的意見和提醒，我們都會虛心接受，並盡力把不足的地方做好、改善好」。

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