「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

▲副市長蘇俊賓表示，桃園的文學與文化發展，與鄧家長年深耕桃園密不可分。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「台灣歌謠之父」鄧雨賢、位在平鎮區的鄧屋雲閣塔，5日清明節舉行建塔70週年，副市長蘇俊賓出席活動表示，桃園的文學與文化發展，與鄧家長年深耕桃園密不可分，市府也將繼續投入文化保存與傳承工作，讓地方歷史得以延續發揚。

蘇俊賓表示，鄧彥拔公派下孕育出許多文學人才，龍潭聖蹟亭也是當年由鄧觀奇、鄧起鳳等諸位先人協力創建，不僅見證桃園文學與文化的發展歷程，也深刻形塑在地人文底蘊，奠定桃園深厚的文學根基。

▲鄧屋雲閣塔慶建塔70週年。（圖／市府提供）

客家事務局指出，山仔頂南陽堂鄧屋雲閣塔迎來建塔70周年，見證鄧氏家族自乾隆年間鄧彥拔公遷臺以來「耕讀傳家」傳統。「一門四秀士」奠定書香世家基礎，民國44年興建的雲閣塔安奉祖靈，成為族人慎終追遠與凝聚客家精神的重要地標。

客家事務局進一步表示，山仔頂鄧氏家族亦孕育「台灣歌謠之父」鄧雨賢，《望春風》、《雨夜花》等為跨世代文化資產，今(115)年「桃園好客文藝季」將納入鄧雨賢紀念音樂會，預計9月登場，透過「四月望雨」等經典歌謠串聯龍潭文學與音樂，深化桃園客家文化傳承。

包括：市議員舒翠玲、黃敬平、陳韋曄、市府客家事務局專門委員黃泓家、平鎮區副區長詹國華、鄧氏雲閣塔管理服務團隊隊長鄧仁瑞等均一同出席。