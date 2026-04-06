　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

假學歷風暴！112名中國留學生遭驅逐　5人不死心硬槓韓國政府

▲▼韓國發現112名中國留學生用假美國學歷進入大學，已被要求離境。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲韓國發現112名中國留學生用假美國學歷進入大學，已被要求離境。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

文／中央社

韓國湖南大學110餘名中國籍留學生被發現偽造美國大學學位矇混入學，事發後被勒令離開韓國。韓聯社報導，其中有5人不但拒絕離境，還提起行政訴訟，指控韓國相關入出境部門勒令出境做法不當，但遭地方法院駁回。然而，這5名中國留學生仍不死心，繼續向高等法院提出抗告。

報導指出，韓國法務部先前發現，透過國際交流計畫進入韓國湖南大學就讀的112名中國籍留學生，所提交的美國大學學位證均屬偽造。2025年底，這些學生已被校方強制休學，並被勒令離境。

報導說，韓國法務部此後擴大調查範圍，發現另外5名2025年9月透過同一交流計畫，以插班方式進入湖南大學就讀的中國籍留學生，也涉及偽造學歷。

報導指出，這5名中國籍留學生的居留許可，因此被學校所在地的韓國光州「出入境外國人事務所」（入出境管理單位）註銷，並勒令出境。5人為此提起行政訴訟，要求該所撤回註銷居留許可及勒令出境的裁定。

報導提到，這5名中國籍留學生已在海外其他大學完成3年教育課程，透過上述交流計畫，只要再於湖南大學攻讀1年課程便可取得學士學位。

這5名中國籍留學生宣稱，他們有「認真修讀」有關大學的線上教學課程，所持學位證書並獲得美國管轄地政府簽發的認證。5人還說，他們難以對「權威的國際性認證」再進行驗證，但他們是透過「可靠的留學仲介」，辦理轉入湖南大學的手續。

根據報導，在這5名中國籍留學生提出抗告後，當地高等法院預定6月11日開庭審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／澎湖縣長陳光復醒了！
高雄又有老店爆「臭酸春捲」！　業者喊冤
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗證實收到停火提案！拒重啟荷莫茲　稱美還沒準備永久停火

亂咬女路人被逮！日89歲老翁上警車突昏迷　「臉色發青」暴斃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

防中東局勢惡化！高市早苗曝「協調美伊會談」：細節無法透露

為逃200萬學貸！美國女碩士「移民到捷克」還裝窮　網抓包用名牌

荷莫茲海峽重開？美伊收到巴基斯坦停火提案　可能6日生效

寶寶被狼咬！爬入動物園圍欄　「爸媽還在滑手機」

傳伊朗逾50名高層遭擊殺！　福斯記者揭「又是團滅」

美以轟炸伊朗34死！基地傳7聲巨響　住宅區炸成廢墟6童喪命

「台菜臭味」獲韓媒關注！美臭豆腐遭瘋狂檢舉　台餐廳罰3.2萬下架

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

伊朗證實收到停火提案！拒重啟荷莫茲　稱美還沒準備永久停火

亂咬女路人被逮！日89歲老翁上警車突昏迷　「臉色發青」暴斃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

防中東局勢惡化！高市早苗曝「協調美伊會談」：細節無法透露

為逃200萬學貸！美國女碩士「移民到捷克」還裝窮　網抓包用名牌

荷莫茲海峽重開？美伊收到巴基斯坦停火提案　可能6日生效

寶寶被狼咬！爬入動物園圍欄　「爸媽還在滑手機」

傳伊朗逾50名高層遭擊殺！　福斯記者揭「又是團滅」

美以轟炸伊朗34死！基地傳7聲巨響　住宅區炸成廢墟6童喪命

「台菜臭味」獲韓媒關注！美臭豆腐遭瘋狂檢舉　台餐廳罰3.2萬下架

安平觀音亭觀世音菩薩佛辰日　275桌平安宴逾2千人祝壽

高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛！2店同日遭潑漆　警調監視器追2嫌

伊朗證實收到停火提案！拒重啟荷莫茲　稱美還沒準備永久停火

2戰狂失10分！平野惠一找黎克深談投球模式　轉中繼可能性不是零

星二代不閃兵「二度入伍」！　險因1事翻臉意外治好「1症頭」

快訊／疑雨天打滑釀1死2傷！泰山砂石車司機抵板殯複訊中

亂咬女路人被逮！日89歲老翁上警車突昏迷　「臉色發青」暴斃

「斜槓房仲」早外送、午賣房、晚再送　無怨文讚爆

肩頸痠痛好不了　營養師教你吃「3大關鍵營養」幫助舒緩

飆高音失常遭諷「人老幹什麼都心酸」！信不爽回嗆：你嘴會不會酸

【下車理論還被咬】開車遇到惡霸鵝攔車　不給過還咬人XD

國際熱門新聞

CNN：台灣政府備戰　民眾規劃「撤離劇本」

油輪載伊拉克原油通過荷莫茲海峽　將在馬來西亞卸貨

飛官攀2千米躲岩縫　美軍斷尾求生炸6機

營救飛官成功！他曝：只有美國辦得到

成功救出受困飛官　川普宣布將開記者會

美伊擬停火45天　調停方警告伊朗最後機會

狂炸巨坑！美軍狠斷伊朗追殺道路

中國處決販毒法公民　法外交部震驚譴責

川普：美伊周一有機會達成協議

傳伊朗逾50名高層遭集體擊殺

伊朗狂轟鄰國釀反效果！　阿聯：準備好加入美國為首行動

美深入伊朗救人　川普：一度懷疑是陷阱

給伊朗最後期限　川普暗示週二晚間8點」

中國留學生假學歷遭驅逐　5人提告抵抗

更多熱門

相關新聞

日女大生命喪法國　前男友「改判終身監禁」

日女大生命喪法國　前男友「改判終身監禁」

發生在2016年、備受國際關注的日本女留學生黑崎愛海失蹤案，法國里昂法院於26日做出最新判決。涉案的智利籍男子塞佩達（Nicolas Zepeda）儘管始終堅稱清白，仍被法官判定謀殺罪名成立，判處無期徒刑，刑期甚至比檢方要求的30年還要更重。

6軍人蝦皮買假畢業證書下場慘了

6軍人蝦皮買假畢業證書下場慘了

萬事達卡調查：逾半民眾青睞雙幣卡 73％擁有日圓卡

萬事達卡調查：逾半民眾青睞雙幣卡 73％擁有日圓卡

檢通緝前校長拿20年嫩照　9個月前最新白髮照曝

檢通緝前校長拿20年嫩照　9個月前最新白髮照曝

賣假學歷判88年！前校長棄200萬保證金逃亡　通緝照曝光

賣假學歷判88年！前校長棄200萬保證金逃亡　通緝照曝光

關鍵字：

假學歷留學韓國湖南大學偽造學位偽造學歷

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面