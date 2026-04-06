2026和平之旅！鄭麗文4/7啟程訪陸行程曝　傳鄭習會10日登場

▲國民黨主席鄭麗文明日將率團訪陸。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文應中共中央總書記習近平的邀請，將於4月7日到12日訪問中國大陸，鄭麗文上台之後一直心心念念的「鄭習會」終於要成真。據國民黨公布資訊，鄭麗文4月8日上午先於南京中山陵謁陵，4月9日14時30分將飛往北京。至於「鄭習會」何時舉行，雖傳出4月10日登場，但目前國民黨官方仍未正式公佈。鄭麗文日前強調，全世界都奉行一中政策與不支持台獨，包含長期盟友美國也是無論哪個政黨執政，都表達一貫且清楚的立場。

國民黨公開鄭麗文班機時間，將於4月7日11時30分至13時30分，搭乘上海航空班機從松山機場飛往上海，並於上海搭乘高鐵至南京，留宿南京一宿後，8日於中山陵謁陵。鄭麗文一行於中山陵謁陵結束後，再從南京搭高鐵回上海並留宿上海，隔天飛往北京。至於何時前往北京與中國國家主席習近平會面進行「鄭習會」，尚未正式揭曉。

鄭麗文日前主持國民黨中常會時表示，國民黨前主席連戰2005年和平之旅到馬英九總統執政八年，都秉持九二共識，反對台獨，就能進行兩岸交流，擴大彼此互信累積和平基礎，也將九二共識，反對台獨寫入黨章，此次也是符合黨章、遵守憲法前提下推展兩岸和平。她認為，兩岸交流一點都不難，只要回歸九二共識，反對台獨，台海就不需要打仗，美國參議員也公開表示，川習會他們也樂觀其成非常期待，美中交流越多，世界更安全，對台灣就越安全。

鄭麗文強調，這次率團訪問大陸，不但符合《中華民國憲法》、台灣人民共同的安全福祉，也符合兩岸共同的意願，更符合國際社會共同的期待。大家都不希望在現在國際局勢動盪不安、詭譎多變的時候，台海再度地出現緊張的軍事危機，但負責任的政黨不應該玩火，把台灣推向戰爭邊緣，而是應該奠定和平基石。