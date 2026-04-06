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生存遊戲玩家也用TAK！ 　設立指揮所建立共同作戰圖像

▲▼生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩，雙方就國軍個裝、民間玩家裝備進行交流。（圖／記者陶本和攝）

▲生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩。（圖／記者陶本和攝，下同）

記者陶本和／台中報導

台灣民間的生存遊戲玩家近日在台中舉行「月光行動9」，吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩。值得注意的是，本場夜戰規模龐大，由紅軍、黃軍對抗，中間夾雜村民，呈現三方參與行動、戰場達20公頃；主辦單位更成立前進指揮所，運用「部隊覺知應用套件」（TAK），建立共同作戰圖像（COP），以掌握部隊動態，也結合AI的戰管系統。

回顧去年（2025年）花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，當時陸軍在當地設立前進指揮所，首度曝光運用TAK部隊覺知應用套件，提供各級部隊長即時回饋當前需求，建立救災共同圖像。

這套作戰模式，生存遊戲玩家也極為擬真。他們設立指揮站，下達任務指示，並透過TAK來了解前線作戰狀況。在這次「月光行動9」的夜戰活動中擔任指揮官的張栢瑄透露，他們在花蓮洪災時，也有前往災區，當時也是運用TAK建立共同圖像，強化指揮效能。

張栢瑄表示，傳統戰場指揮是以無線電為主，但傳送的資訊是破碎的，而且只要遭到敵人干擾，或是多人同時發話的時候，指揮鏈會遇到很大問題。因此，現在的指揮通訊，開始發展成共同作戰圖像（Common Operation Picture），也就是把戰場資訊視覺化，大家都可以在同一張地圖上做決策。

▲▼生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩，雙方就國軍個裝、民間玩家裝備進行交流。（圖／記者陶本和攝）

張栢瑄指出，近年來，中大型的生存遊戲活動，都會開始安排「指揮官」的角色，TAK導入之後，也改變了生存遊戲作戰行動的面貌，去年高雄「麗湖戰役」、「月光行動8」都有使用TAK的案例。

張栢瑄表示，運用TAK之後，在「月光行動」中，前線的人員可以直接用自己手機或平板下載的TAK套件，匯入共同地圖資料後，就能用手機來回報自己的位置、時間、地點與型態給指揮官，指揮官可以進行標定、整合、判斷，並且進行沙盤推演。

事實上，生存遊戲也模擬真實戰場，張栢瑄表示，這次「紅軍」就有無線電頻道干擾的設施跟反制機制，這就會影響到整個指揮通訊鏈，因此很多生存遊戲團隊最終都會導入TAK，作為共同圖像以及指揮管制平台。

此外，甚至還會以TAK去做擴充功能，好比納入「無人機」資訊，以及用LoRa（Long Range）無線射頻技術等達成「無網路」的資訊傳輸；不過，這次月光行動的地點，鄰近台灣高鐵，在無人機禁飛之下，本次沒有納入無人機。

張栢瑄也分享，他去年（2025年）曾經到花蓮擔任救災志工，有注意到國軍等救災單位有運用TAK，他建議，可以加大投資TAK的普及，當時是一群人看一台機器，普及之後可以強化社會韌性，以及救災的效能。

▲▼生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩，雙方就國軍個裝、民間玩家裝備進行交流。（圖／記者陶本和攝）

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關鍵字：

生存遊戲TAK系統月光行動台中夜戰共同作戰

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