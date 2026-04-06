國軍夜戰個裝落後民間玩家　國防院4建議：發展低光源作戰裝備

▲生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩，雙方就國軍個裝、民間玩家裝備進行交流。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台中報導

針對國軍攸關個人裝備的「低光源作戰能力」，不如民間生存遊戲玩家問題，國防安全研究院國防戰略與資源研究所政策分析員賴達文曾給出4點建議，包括：參考國際趨勢及一線部隊使用反饋發展低光源作戰裝備；汰換TS-96雙眼單管型夜視鏡，以單眼單管型為主配發全軍；也應考慮數位夜視鏡結合熱成像之技術，將傳統光放管與數位夜視鏡相互搭配；並要求部隊平時應經常性配戴相關裝備。

《ETtoday新聞雲》一則題為「現役國軍20人不敵4名生存遊戲玩家 夜戰個裝嚴重落後民間」的報導，點出國軍在夜戰能力上的缺失，甚至個裝遠遠不及台灣民間的生存遊戲玩家，未來國軍在夜視鏡、熱成像等建置上，能會是迫切補強的項目。

烏俄戰場經驗 夜視鏡＋熱成像＋無人機於夜戰、樹林更勝一籌



事實上，國防安全研究院過去就曾經就「低光源作戰能力」進行簡析。賴達文表示，會使用低光源作戰（Low-light combat）而非「夜戰」，是因為夜戰定義較為狹隘，指在夜間的作戰，但低光源作戰範圍較光，是不分日夜、天候、空間等的低光源環境都在此範圍。

賴達文指出，低光源作戰從槍燈、照明彈、夜視鏡，到現在的熱成像融合夜視鏡等先進裝備，目的不外乎就是能在黑暗中看清敵方進行打擊，且利用或製造黑暗環境進行襲擊是戰爭中常見的戰術之一。

對照近年俄烏戰場，賴達文表示，雙方均有夜視裝備情況下，其裝備規格及多樣輔助設備的差異，馬上展現在實際作戰的結果；戰爭期間，俄烏雙方經常隱蔽於樹林壕溝內，因此即便配戴夜視鏡也相當難辨識，但歐美的軍援除夜視鏡外亦包含單兵用熱成像裝備，在借助熱成像及無人機空中偵察的幫助下，烏克蘭在夜間作戰及樹林中多能更勝一籌。

▼生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩，雙方就國軍個裝、民間玩家裝備進行交流。（圖／記者陶本和攝）

國軍現行低光源作戰能力 尚未普發IR雷射及光學瞄具等槍用配備

對於國軍現行低光源作戰能力，賴達文表示，目前國軍尚未普發IR雷射及光學瞄具等槍用配備，因此一般部隊使用的TS-96雙眼單管型夜視鏡，其成像缺乏立體及距離感，且在夜間射擊時須掀起夜視鏡，改用裸眼瞄準射擊，即喪失夜視鏡的作用。他說，TS-96另一款單眼單管型，也存在相同問題，尤其在沒有光學瞄具的情況，於低光源環境瞄準照門及準星實屬困難。

賴達文指出，國軍夜間射擊用的TS-93/TS-93A槍用夜視瞄具，雖不會有上述問題，但其視野相比夜視鏡較窄，且須確保日夜瞄具換裝時的歸零狀態，而如有光學瞄具情況下，加掛於瞄具前後方的外掛夜視鏡／熱成像（Clip-On night vision/ thermal），能避免上述問題且能快速切換，同時Clip-On也可在非戰鬥時，作為手持觀測工具，例如美軍常用的AN/PVS-22、AN/PVS-24、AN/PAS-13和兩用型RH-25。

賴達文認為，低光源作戰除裝備規格外，持續進行有效的訓練讓使用者能熟悉裝備才是重點，透過不同場域的訓練，累積場域感知能力及裝備使用效度，如在灘岸、室內、城鎮、叢林或開放式場域進行低光源作戰訓練，對夜視裝備將有不同的感受，藉此也能發覺目前裝備的不足而改進，否則即便配發美軍的GPNVG-18（Ground Panoramic Night Vision Goggle）全景式夜視鏡，若無有效的訓練及周邊裝備，恐也無益於提升國軍低光源作戰能力。

國防院給4建議 參考國際與一線部隊發展低光源作戰裝備

總體而言，賴達文給出4點建議：第一，參考國際趨勢及一線部隊使用反饋發展低光源作戰裝備，如正在開發的XTS-113應考慮加入熱成像融合技術，並研製外掛式熱融合，如AN/PAS-29A COTI，可供TS-96單眼單管型使用。

賴達文說，第二，汰換TS-96雙眼單管型夜視鏡，以單眼單管型為主配發全軍（包含後備部隊），後續可利用模組將2隻單眼單管型整合成雙眼雙管型，例如PVS-14 dual；另考量外離島為台海作戰前線及夜晚環境，需有較好的夜視裝備，可優先配發，汰換的雙眼單管型則可配發後勤部隊使用。

賴達文表示，第三，由於光放管價格昂貴且均採進口為主，應考慮數位夜視鏡結合熱成像之技術，將傳統光放管與數位夜視鏡相互搭配。

最後，賴達文建議，由於步槍用配備如光學瞄具、雷射指示器及槍燈並未普發，整體低光源作戰訓練上恐難有顯著提升，因此除應積極普發全軍槍用配備外，平時應經常性配戴夜視鏡，進行行軍、站哨、搬運、駕駛等任務，以提升士兵操作夜視鏡的熟練度與環境感知能力。

▼生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩，雙方就國軍個裝、民間玩家裝備進行交流。（圖／記者陶本和攝）

